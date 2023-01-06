NFL球員韓林場上心臟驟停 醒來竟先關心比賽結果

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NFL水牛城比爾安全衛韓林（倒地者）在2日比賽將對手擒抱在地後，他起身後不久，又直挺挺往後倒在地上。（美聯社）

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（中央社紐約5日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL水牛城比爾的安全衛韓林3天前在賽場上心臟驟停送醫，球隊和醫生今天表示，韓林目前的情況出現「顯著改善」，已經清醒並能以書面溝通。

法新社報導，辛辛那提大學醫學中心（University of Cincinnati Medical Center）的醫生普里茨（Timothy Pritts）在視訊新聞發布會上表示，韓林（Damar Hamlin）目前使用呼吸器，情況依舊危急，無法開口說話，但已經能以書面形式溝通。

24歲的韓林3日在水牛城比爾（Buffalo Bills）與辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals）比賽進行時心臟驟停倒下，醫護人員隨即在場上為韓林急救30分鐘，恢復了他的心跳，他隨後被救護車送往醫院。

想不到韓林醒來後，竟然先關心比賽結果，想知道自己的隊伍是否贏得比賽。不過，那場比賽在韓林倒地後已經取消。韓林倒下之際，孟加拉虎以7比3領先比爾，比賽經NFL聯盟及球員工會同意後延賽。

普里茨說：「答案是肯定的，韓林，你在生命這場比賽中獲勝了。」

今天晚上，比爾隊四分衛艾倫（Josh Allen）在與教練馬聖安（Sean McDermott）共同召開記者會時，對於韓林關心球隊的行為感動不已。

艾倫說：「身為隊友，你喜歡聽到這種回應，他想到的第一件事不是『我好可憐』，而是『我的隊友怎麼樣，我們贏了這場比賽嗎？』」

醫師奈特（William Knight）將韓林得以保住性命，歸功於醫務人員當時「非常出色」的反應，包括比爾隊助理教練凱林頓（Denny Kellington）對韓林施行心肺復甦術。

奈特說，「過去這3天是條漫長且艱難的道路」，韓林「已經有了相當顯著的進步」，未來韓林身體狀況允許時，有必要進行進一步檢測，以確定導致心臟驟停的原因。

兩名醫師都表示，現階段重點是讓韓林趕快脫離呼吸器。奈特說：「我們專注在當下…想脫離呼吸器，他還有一段路要走。」（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1120106