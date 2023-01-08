T1蔣淯安受傷縫21針 預計過年後歸隊

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台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊8日以114比111擊退桃園永豐雲豹，但傷了主控蔣淯安（中），總教練楊志豪表示，蔣淯安眉骨共縫21針，預計過年後才能上場。（台灣啤酒英熊提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年1月8日

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊今天以114比111擊退桃園永豐雲豹，但傷了主控蔣淯安，英熊隊總教練楊志豪表示，蔣淯安眉骨共縫21針，預計過年後才能歸隊。

台灣啤酒英熊今天在主場天母體育館迎戰來訪的桃園永豐雲豹，第2節還剩下51秒47，英熊隊主控蔣淯安上籃時，眉骨被林宜輝手肘揮擊到後隨即退場，所幸替補的曹薰襄發揮出色，攻下全隊最高25分。

英熊拿下2連勝，楊志豪出席賽後記者會時表示，本土球員在攻防兩端做得非常不錯，且本土和洋將磨合越來越好，希望後續比賽能繼續延續。

談到蔣淯安傷勢，楊志豪透露，蔣淯安共縫21針，可能要過年後才能上場。

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儘管曹薰襄即時頂上蔣淯安空缺，楊志豪依舊擔心，他表示，曹薰襄經驗較少，儘管前段節奏掌控不錯，後段失誤卻也給了對手追分機會，但他認為，透過比賽讓年輕球員累積經驗，對於曹薰襄而言，算是不錯的機會。

面對主場滿場球迷，曹薰襄表示，心情很嗨，希望能在場上展現訓練成果，但他坦言，可能因為有點亢奮，確實有些進攻球節奏沒掌控好。（編輯：張雅淨）1120108