李重儀無四死球完封勝 大專棒球聯賽國體晉4強

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111學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，國立體大李重儀（圖）先發9局無四死球完封勝，國體以4比0擊退文化大學，連4屆晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 112年1月9日

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（中央社記者謝靜雯台中9日電）大專棒球聯賽（公開一級）國立體大今天與文化大學交手，國體李重儀先發9局無四死球完封勝，王威倫敲出超前比數安打帶起攻勢，國體以4比0拿勝、連4屆晉級4強。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，昨天南華大學率先搶下4強門票，今天台灣體大擊敗嘉義大學晉級，同時也帶著文化大學晉級4強，文化大學今晚與國立體大的比賽，文化輸贏無關晉級，國體需要全力搶勝才能晉級。

文化大學派出火球男林振瑋先發，林振瑋開賽球速不錯，首局還有157公里，但2局開始球速往下掉；國體前4局沒能拿下分數，5局靠著林志光安打、保送、王威倫適時安打送回球隊第一分，再靠著接連四壞保送擠回第2分，也讓林振瑋5局沒有投完提前退場。

國體延續攻勢，戴昊恩再敲關鍵安打，一棒送回2分幫助球隊多添保險分，國體順利拿下比賽勝利，連4屆晉級4強。

國體先發投手李重儀當「文化殺手」，今天先發用106球完投9局，僅被敲出1支安打、無四死球，投出5次三振、無失分，無四死球完封勝，拿下勝投，也獲選單場MVP。

國體總教練邱俊文表示，側投李重儀預賽對文化壓制很好，文化對李重儀掌握度不好，所以今天讓他先發、希望可以順利把這一勝拿下來。

面對文化火球男林振瑋，邱俊文表示，知道林振瑋手指有傷勢，今天的策略就是消耗他的用球數，林振瑋今天雖然有幾顆球投到很快，但均速不如之前好。

國體晉級4強，離完成2連霸目標又前進一步，邱俊文表示，比賽過程中球員們也會去算對手的戰績，但有一直提醒球員，一場一場打好就好，做好自己，勝率自然會提升，「不靠別人、要靠自己。」

大專棒球聯賽4強確定，台灣體大排名第一晉級，4強與排名第4的文化大學交手，國立體大排名第3晉級，4強將與排名第2的南華大學爭冠軍戰門票，4強決賽將於14日在新莊棒球場舉行。（編輯：張雅淨）1120109