李重儀成「文化剋星」 大專聯賽完封勝當MVP

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國立體大側投李重儀（圖）成為「文化剋星」，9日大專棒球聯賽（公開一級）複賽，李重儀對文化大學先發，最終投出無四死球完封勝，率隊晉級4強，獲選單場MVP。中央社記者謝靜雯攝 112年1月9日

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（中央社記者謝靜雯台中9日電）國立體大側投李重儀成為「文化剋星」，今天大專棒球聯賽（公開一級）複賽，李重儀賽前目標是投贏文化大學先發投手林振瑋，最終投出無四死球完封勝，率隊晉級4強當功臣。

國體大四投手李重儀預賽就曾對文化大學先發，當時投7.2局被敲出4支安打，投出11次三振、無失分，好投壓制幫助球隊拿下勝利，今天複賽再扛先發對文化，仍然展現很好的壓制力。

李重儀今天總計用106球完投9局，僅被敲出1支幸運安打，投出5次三振、無四死球，無失分，完美好投率隊以4比0拿下關鍵勝利，獲選單場MVP。

文化大學今天派出火球男林振瑋先發，林振瑋首局球速就飆到157公里，李重儀賽後透露，知道今天要扛關鍵賽先發其實很緊張，昨天晚上睡覺前有意象訓練，一邊想一邊緊張起來，賽前目標是「投贏林振瑋，希望投得比林振瑋久就好。」

林振瑋因為手指傷勢影響，今天投不滿5局就退場，李重儀則是9局完封勝，僅被敲出1支幸運安打，李重儀笑說，不會覺得可惜，「在我心中已經是無安打比賽了」。

李重儀表示，今天的策略是控球要做好，想辦法讓對方打者打不好，知道文化打者都會抓直球打，賽前也有跟捕手溝通，今天讓文化打者打到的球都是變化球。

李重儀屬於陰柔派的側投，除了姿勢外，自評最大的優勢是控球，他也透露大二升大三，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，比較多的時間在家，當時也會跟著弟弟李承鴻一起訓練，明顯感受到核心強化後，控球也跟著進步。

李重儀今年大四，他透露已經覺得自己準備好了，畢業之後就會挑戰中職選秀。（編輯：張雅淨）1120109