王威倫低潮王威晨給建議 大專棒球聯賽敲關鍵安

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國立體大王威倫（左）9日在大專棒球聯賽（公開一級）複賽與文化大學比賽，5局適時安打送回球隊第一分、帶起攻勢，上壘後振臂歡呼。先前受傷勢影響，低潮時哥哥王威晨也會給建議。中央社記者謝靜雯攝 112年1月9日

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（中央社記者謝靜雯台中9日電）國體王威倫今天在大專棒球聯賽複賽與文化大學比賽中，5局適時安打送回球隊第一分、帶起攻勢，上壘後振臂歡呼，先前受傷勢影響，近期較多出賽，低潮時哥哥王威晨也會給建議。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽最後一場比賽，國立體大與文化大學交手，兩隊前4局打完0比0僵持不下，國體4局靠著林志光安打、保送，王威倫適時安打，送回球隊第一分，也帶動球隊攻勢，國體再靠著接連四壞保送、戴昊恩安打，單局攻下4分奠定勝基，終場以4比0拿勝、晉級4強。

國體總教練邱俊文在王威倫5局打擊前也在場邊提醒，文化先發投手林振瑋的球速快，希望王威倫攻擊想法越簡單越好，設定可以打出安打的位置，剛好有掌握到失投球、打出關鍵安打。

王威倫表示，今天是第一次打林振瑋的球，「他的球真的很快」，被問起打出安打上壘後，為什麼情緒這麼激動，王威倫表示，因為很久沒有打出這麼紮實的安打了。

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王威倫5局打擊時，隊友在場邊唱起中信兄弟的應援曲，唱到破音時、王威倫剛好打出安打，王威倫笑說有聽到隊友破音；王威倫表示，此次比賽預賽到8強期間，回到學校調整沒有很好，今天可以有關鍵安打、很開心。

「任何經驗都會幫助我進步」，王威倫透露，先前因為傷勢影響，比較少出賽，去年10、11月有遇到低潮，也有問現在效力中職中信兄弟隊的哥哥王威晨，王威晨建議他錄製影片找問題，收到不錯的效果。（編輯：李錫璋）1120109