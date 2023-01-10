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塔特姆強攻32分 塞爾蒂克球季過半仍居聯盟龍頭[影]

2023/1/10 16:05（1/10 16:26 更新）
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塔特姆（前）9日攻下32分，幫助美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克以107比99擊敗芝加哥公牛。（圖取自twitter.com/celtics）
塔特姆（前）9日攻下32分，幫助美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克以107比99擊敗芝加哥公牛。（圖取自twitter.com/celtics）
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（中央社波士頓9日綜合外電報導）塔特姆（Jayson Tatum）今天攻下32分，幫助美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克以107比99擊敗芝加哥公牛。在球季打到一半之際，塞爾蒂克以29勝12敗的戰績，繼續在全聯盟排名第1。

法新社報導，威廉斯（Grant Williams）此役從板凳出發，為塞爾蒂克貢獻20分；布朗（Jaylen Brown）攻下19分，布洛格登（Malcolm Brogdon）則有11分進帳。

在此役之前，塞爾蒂克剛打完一波客場4連戰。其中一場比賽，他們被奧克拉荷馬雷霆以150比117狠狠修理；在對上重建中的聖安東尼奧馬刺時，也差點陰溝裡翻船。

塞爾蒂克在比賽第3節、公牛球星德羅森（DeMar DeRozan）大腿受傷退場之際，將領先擴大到16分。

但公牛此役攻下27分的拉文（Zach LaVine），在第4節搶下15分，使得比賽最後階段公牛落後差距一度縮小到只有2分。

在比賽剩下25.5秒時，霍福德（Al Horford）砍進一記三分球，將領先拉開到5分。塔特姆又在比賽剩下12.6秒時灌籃得手，並完成「三分打」，將領先優勢擴大，最終以8分差距贏球。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1120110

#塞爾蒂克
#塔特姆
#芝加哥公牛
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