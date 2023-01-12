T1聯盟明星賽2月28日登場 農曆年前票選開跑

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（中央社記者龍柏安台北12日電）台灣運彩xT1聯盟今天宣布，將於2月28日在台北和平籃球館，盛大舉辦聯盟史上首次明星賽，屆時也將包括三分球大賽與灌籃大賽等附加賽事，球迷票選則於1月20日開跑。

邁入第2季的台灣運彩xT1聯盟，今年以「歡迎光臨T1宇宙」為年度口號，賽事發想也以此為起源，就連2隊的隊名也引用動畫人物巴斯光年的經典台詞To infinity and beyond，將隊伍分為Team Infinity與Team Beyond。

T1聯盟秘書長張樹人表示，在獲得6支球隊支持後，聯盟選擇在農曆年前與球迷分享好消息，公布首屆明星賽相關資訊。

T1聯盟透過新聞稿表示，球迷可在票選網站，依「後場」、「前場」與「洋將」不同類別，依序可選出最喜愛的明星球員，2支明星隊得票數最高的5名後場球員、3名前場球員和5名洋將，將組成最強明星賽陣容。

票選活動將於1月20日起跑，至1月31日截止，每個帳號每天都可進行1次投票，若投票球迷和喜愛的球員相同星座，還可獲得1次票數加乘3倍的機會，除球迷票選外，6隊總教練也將加入投票行列，聯盟也盼能選出人氣與實力兼具的球星共襄盛舉。

至於明星賽執教的教頭，則以球隊戰績為依據，例行賽排名1、2球隊的總教練，會分別出任執掌明星賽2支球隊兵符，將以2月5日當天比賽結束後，以當時聯盟各隊戰績排名為基準。（編輯：張芷瑄）1120112