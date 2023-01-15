NBA塔特姆33分 塞爾蒂克逆轉擒黃蜂[影]

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靠著塔特姆（前）33分，波士頓塞爾蒂克14日終場122比106擊敗夏洛特黃蜂。（圖取自twitter.com/celtics）

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（中央社夏洛特14日綜合外電報導）靠著塔特姆（Jayson Tatum）33分，波士頓塞爾蒂克今天扭轉兩位數落後劣勢後來居上，終場122比106擊敗夏洛特黃蜂，繼續擴大在美國職籃NBA東區的領先地位。

法新社報導，賽前各界原本預料塞爾蒂克對上僅11勝的黃蜂能輕鬆贏球，但黃蜂上半場表現精彩，第2節中段還一度以58比42領先16分。

但上半場結束時，塞爾蒂克已把差距縮小到62比66僅落後4分，下半場更以壓倒性的得分爆發、完全不受控制。

塞爾蒂克第3節攻下33分，反觀黃蜂僅得19分，戰局就此扭轉，最後1節塞爾蒂克繼續以穩定得分維持領先，就此贏得勝利。

布洛格登（Malcolm Brogdon）為波士頓攻得30分，霍福德（Al Horford）挹注16分，史瑪特（Marcus Smart）則有13分。

黃蜂則以波爾（LaMelo Ball）31分最高。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120115