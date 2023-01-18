許玟琪不敵安洗瑩 無緣印度羽賽16強

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣羽球選手許玟琪今天在印度羽球公開賽女單首輪出戰韓國一姐安洗瑩，儘管首局曾讓對手陷入苦戰，但浪費8比2領先優勢，最終以17比21、9比21落敗，無緣16強。

印度羽球公開賽屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級750系列，今天在新德里展開第2天賽程。

許玟琪上週超級1000系列的馬來西亞公開賽挺進8強後，輸給台灣一姐戴資穎，本週世界排名升至第16名，締造生涯新高。

不過，許玟琪在印度公開賽女單首輪就面臨硬仗，對手為世界排名第4的韓國一姐安洗瑩，雙方過去曾在2019年加拿大公開賽交手，許玟琪以直落二吞敗。

安洗瑩開季狀況不俗，馬來西亞公開賽直闖決賽，最終不敵日本球后山口茜，以亞軍作收。

許玟琪今天開賽迅速進入狀況，反觀安洗瑩還在找尋手感，多次回擊掛網和出界，許玟琪趁機取得8比2領先。

安洗瑩隨後回穩，靠著一波7比1攻勢扳平比分，技術暫停過後，靠著近身球和刁鑽邊線球搶分，以15比12超前，而許玟琪韌性十足，一度以17比16要回領先。

不過，面對安洗瑩不停左右調動，許玟琪後續難以招架，以17比21讓出首局。

許玟琪次局一開始陷入0比4落後，但她再度展現韌性，並趁著安洗瑩失誤偏多，回敬一波6比1攻勢反超。

安洗瑩隨後逐漸找回節奏，以12比1攻勢強勢關門，許玟琪無力扭轉戰局，以9比21敗下陣來。

另外，台灣雙打好手李佳馨今天一日2戰，女雙與鄧淳薫攜手，稍早首輪賽事傳出捷報，以21比17、21比16戰勝香港組合楊雅婷與楊霈霖，挺進女雙16強，稍作休息後，李佳馨晚間將在混雙首輪與葉宏蔚合體，爭取晉級。（編輯：唐聲揚）1120118