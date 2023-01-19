翁瑋均澳職行收穫多 從隊友林子偉身上挖寶

（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職樂天桃猿隊投手翁瑋均昨天從澳洲職棒返台，今天召開記者會分享心得，他表示，這次跟隊友林子偉一起生活、訓練，不但不會孤單也學到很多東西，很慶幸自己有去這一趟。

翁瑋均近年深受手肘傷勢影響，動了2次清除骨刺手術，去年季中復出，不過只在一軍出賽了2場。翁瑋均在去年底加入澳洲職棒奧克蘭喙頭蜥隊（Auckland Tuatara），同隊還有不少台灣球員，像是林子偉、林暉盛、余謙和黃弘毅。

談到這次去澳洲職棒，翁瑋均指出，出發前桃猿隊教練團是希望他去澳職補足投球局數，「後來給我的目標就是盡量多以直球為主，把速度丟出來，加上續航力，為明年做準備。」

雖然身在國外，但翁瑋均並不孤單，與其他4名台灣隊友都生活在一起，他說：「我們都會互相扶持，畢竟在國外生活，大家都是台灣人就覺得不孤單。」翁瑋均也從有大聯盟經驗的林子偉身上學到很多，「像是現在應該要做什麼，而不是盲目自己亂做，他就像哥哥一樣，我們也都會一起出去玩。」

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在澳職翁瑋均總計投33.2局失掉14分（13分責失分），戰績4勝1敗，防禦率3.48。談到此行最大收穫，翁瑋均表示，在澳職看到了許多有美職經歷的選手，也遇到前日職球星村田透，「還滿奇妙的，可以看到很多以前在電視上看到的選手。」

翁瑋均也認為自己的心理層面進步很多，「在澳職我們隊總教練每天都灌輸我們一句話，做你自己能做到的事情就好，很慶幸這趟我去了，學到我想要的東西。」談到新球季目標，翁瑋均首要是希望保持身體健康，回到先發輪值，並把這次學到的東西在新球季表現出來給教練團看。（編輯：卞金峰）1120119