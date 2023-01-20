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明星賽第3輪球迷投票 安特托昆博得票躍東區第一

2023/1/20 13:00
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（中央社紐約19日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽第3輪球迷投票結果出爐，密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博的得票數壓過布魯克林籃網的杜蘭特，躍居東區第一。

法新社報導，這次在球季中舉行的明星賽，將於2月19日在鹽湖城登場，NBA今天公布第3輪球迷投票的結果，安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）超越在前兩輪領先的杜蘭特（Kevin Durant），有機會成為明星賽其中一隊的隊長。

NBA表示，安特托昆博目前獲得597萬196票，因膝蓋扭傷暫時無法上場的杜蘭特，落後安特托昆博13萬2014票。

洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James）目前拿下650萬6682票，得票數在西區，甚至全聯盟都排名第一。

詹姆斯在過去5屆的明星賽全都榮膺隊長一職。根據NBA現行制度，明星賽由東、西區得票最多的球員擔任隊長，然後讓他們從先發名單中選出其他隊友。

而在這5次的明星賽中，詹姆斯率隊拿下5勝0敗的戰績。

西區前場球員票數排在詹姆斯之後的，是丹佛金塊的約基奇（Nikola Jokic）、詹姆斯洛杉磯湖人的隊友戴維斯（Anthony Davis）。

後衛部分，西區得票數領先的是金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）、達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）。

東區前場球員得票僅次於安特托昆博和杜蘭特的，是波士頓塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum），他已將與恩比德（Joel Embiid）間的得票差距拉開。

東區後衛得票數最高的前兩名球員，仍是籃網的厄文（Kyrie Irving）及克里夫蘭騎士的密契爾（Donovan Mitchell）。

明星賽的隊長及先發球員名單將於26日宣布。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120120

#安特托昆博
#杜蘭特
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