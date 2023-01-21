勇士克服先發缺賽劣勢 轟進23顆三分彈射垮騎士[影]

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在普爾（前）5記三分彈帶領下，NBA金州勇士20日以120比114擒伏克里夫蘭騎士。（圖取自twitter.com/warriors）

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（中央社克里夫蘭20日綜合外電報導）在普爾（Jordan Poole）5記三分彈帶領下，美國職籃NBA金州勇士今天全隊轟進23顆三分球，克服其他4位先發球員未出賽的困境，在客場以120比114擒伏克里夫蘭騎士。

衛冕軍勇士昨天在波士頓經延長賽敗給塞爾蒂克後，球星柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、魏金斯（Andrew Wiggins）和葛林（Draymond Green）今天都未上場出賽。

但是憑藉普爾的32分及傑洛姆（Ty Jerome）的22分，勇士隊贏得難以置信的勝利：本季首次在客場打敗一支勝率過半的球隊。

勇士在第1節三分球投8中7，奠定勝利基礎，而他們在上半場命中14顆三分，則是打平騎士隊史對手半場命中數。

中場休息後，勇士隊未曾鬆懈，第3節迅速將半場領先5分的差距擴大到20分，勇士此節再投進6顆三分。

終場前2分鐘，騎士將落後縮小到4分，但傑洛姆立即以一記三分球還以顏色，勇士再度拉開差距。

普爾是今天勇士唯一有上場的固定先發球員，他投進5顆三分，攻進全隊最高的32分；蘭姆（Anthony Lamb） 砍進4顆三分，傑洛姆、迪文森索（Donte DiVincenzo）和傑麥可．格林（JaMychal Green）也各有3顆。（譯者：紀錦玲/核稿：徐崇哲）1120121