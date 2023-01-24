MLB天使隊老闆宣布不賣球隊 稱仍想實現奪冠目標

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（中央社23日綜合外電報導）擁有美國職棒大聯盟MLB天使隊長達20年的老闆莫瑞諾（Arte Moreno）去年8月宣布有意出售球隊後，今天表示自己已打消讓球隊易主的念頭。

路透社報導，莫瑞諾在聲明中指出：「在這段過程中，我們愈來愈清楚還有未竟之事，也自認能為球隊的未來和球迷體驗帶來正向影響。」

聲明中也表示：「我們在目前的休賽期間持續支付球員薪資，也仍想實現為球迷奪下世界大賽冠軍的目標…我們對於天使隊將翻開的下個篇章感到興奮。」

莫瑞諾2003年豪擲1.8億美元，從迪士尼公司（Walt Disney Company）手中買下天使隊，讓這位億萬富豪成為美國主流職業運動球隊中首位墨裔美籍的球團老闆。

美國體育頻道ESPN報導，天使隊經營權目前價值約25億美元。

在莫瑞諾買下球隊前，天使在2002年拿下隊史僅有的一座世界大賽冠軍，但球隊近年一直苦苦掙扎，最後一次打進季後賽已是2014年的事。

目前天使陣中有兩名最好的球員，分別是能投善打、去年美國職棒大聯盟年度最有價值球員得主，日籍「二刀流」好手大谷翔平，和曾10次入選明星賽、3度獲選美聯年度MVP的楚勞特（Mike Trout）。

76歲的莫瑞諾表示，他會見了一些足以勝任且對球隊展現濃厚興趣的人和團體，但在深入討論的過程中改變了主意，目前打算繼續持有球隊。他說：「我們意識到自己的心仍與天使隊同在，也還沒準備好要與球迷、球員以及我們的員工分道揚鑣。」

MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）對莫瑞諾的決定表示支持，他說，「儘管有買家對天使隊很感興趣，但莫瑞諾對這項運動的熱愛對他而言才是最重要的…我很高興莫瑞諾家族決定繼續擁有這支球隊。」（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1120124