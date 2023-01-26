鄭浩均本季目標完投9局 向王建民請教招牌伸卡

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中華職棒中信兄弟隊26日在屏東正式開訓，投手鄭浩均是2022年兄弟第一指名，也曾在一軍初體驗，今年他定位先發投手，目標是可以完投9局。中央社記者張新偉攝 112年1月26日

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（中央社記者楊啟芳屏東26日電）中職中信兄弟投手鄭浩均是去年兄弟第一指名，去年也在一軍初體驗，今年他定位先發投手，目標希望能完投9局，為此也向投手教練王建民請教「招牌伸卡球」，目前還在琢磨中。

25歲的鄭浩均之前效力過美職道奇隊小聯盟，在去年投入中職季中選秀，第一輪就被中信兄弟選中，並在去年9月先發過一場一軍賽事，投4.1局失1分。談到去年收穫，鄭浩均今天表示，去年感受到一軍張力真的有差，「很久沒有在那麼多人面前丟球，不像在國外比較安靜一點，第一場真的滿激動的。」

兄弟今天開訓，同時也舉辦菜鳥變裝日，有卡通蠟筆小新、美少女戰士、飛天小女警等服裝，鄭浩均就扮成飛天小女警。他笑說：「我覺得滿好玩的，難得可以變裝，我還滿投入當下角色，因為以前就有看過飛天小女警。」

談到今年自己的課題，鄭浩均希望投球局數可以拉長，目標能完投9局。目前兄弟給鄭浩均的定位是先發投手，為此他也精進卡特球、伸卡球2種球種，其中伸卡球就是請教二軍投手教練王建民。

鄭浩均笑說：「我跟王葛格（王建民）學招牌伸卡球，但我是丟不出那個『招牌』，還在琢磨當中，但慢慢有在進步，每天我都去找他，他都覺得有點煩了。」為了準備新球季，鄭浩均希望自己的變化球可以投得更準，且進本壘板前愈晚變化愈好。（編輯：屈享平）1120126