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獅隊「五路財神」林益全加入 林岳平盼放大優點

2023/1/26 17:13（1/26 17:36 更新）
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中華職棒統一獅隊26日在台南棒球場開訓，球員陳鏞基（左2起）、胡金龍、潘威倫、高國慶、林益全發表新球季期許，他們也被總教練林岳平點名是球隊新成形的「五路財神」。中央社記者徐肇昌攝　112年1月26日
中華職棒統一獅隊26日在台南棒球場開訓，球員陳鏞基（左2起）、胡金龍、潘威倫、高國慶、林益全發表新球季期許，他們也被總教練林岳平點名是球隊新成形的「五路財神」。中央社記者徐肇昌攝　112年1月26日
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（中央社記者謝靜雯台南26日電）中職統一獅隊今天舉行開訓典禮，總教練林岳平寫下「總冠軍」目標，開訓典禮上新同學林益全亮相，與1高國慶、胡金龍等人合體成為「五路財神」，林岳平期待林益全加入放大優點。

中華職棒統一獅隊今天在台南棒球場舉行開訓典禮，總教練林岳表示，距離中職球季4月開打還有2個多月的練習時間，但中間因為世界棒球經典賽，他和首席教練高志綱有大半的時間沒辦法陪伴獅隊訓練，但希望大家好好加強、提升自己，新球季一起努力，打出優異的成績、拿下總冠軍。

開訓典禮上新同學林益全亮相，林益全和投手潘威倫、野手高國慶、陳鏞基、胡金龍一同上台念出心願卡，林益全寫下「肯定自己」，林岳平則在一旁笑說，「這組合是五路財神」。

林岳平表示，獅隊過往一壘的攻擊火力比較薄弱，去年潘傑楷崛起，希望今年林益全的加入形成良性競爭，除了林益全、潘傑楷外，一壘還有陳鏞基、郭阜林，「林益全加入球隊，不代表一壘就是他的，一起競爭」。

林岳平也提到，林益全有他的優點和缺點，希望可以放大優點，以他的能力補足球隊不足的地方，提升球隊的戰力。（編輯：屈享平）1120126

中華職棒統一獅隊26日在主場台南棒球場正式展開春訓，總教練林岳平（中右）與首席教練高志綱（中左）共同發表新球季期許。中央社記者徐肇昌攝 112年1月26日
中華職棒統一獅隊26日在主場台南棒球場正式展開春訓，總教練林岳平（中右）與首席教練高志綱（中左）共同發表新球季期許。中央社記者徐肇昌攝 112年1月26日
#林益全
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