曾豪駒點名翁瑋均有望扛先發 打過澳職更有自信

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（中央社記者楊啟芳嘉義28日電）中職樂天桃猿隊今天開訓，教頭曾豪駒表示，剛簽下的陳鴻文以及剛從澳職回來的翁瑋均都是本季先發人選，翁瑋均經過澳職洗禮後，曾豪駒認為他更有自信，期許他能擠進輪值。

談到本季規劃的先發投手輪值，曾豪駒表示，本土投手黃子鵬、曾仁和、翁瑋均、楊彬，以及新加入的陳鴻文都是人選。

翁瑋均去年經過手術、復健，年底加入澳洲職棒調整狀況。曾豪駒指出，翁瑋均在澳職投的比賽教練團都有看，「狀態滿不錯的，主要是心態上面，看他在面對外國打者沒有那麼浮躁，變得比較成熟，回來後跟他對談也看起來很有自信，期待他今年有好表現」。

由於翁瑋均剛從澳洲回來沒多久，曾豪駒指出，目前會先希望他休息一下，不過訓練上還是會維持基本的量，預計2月25日對世界棒球經典賽台灣隊的熱身賽，就會推出翁瑋均先發。曾豪駒表示，在開季之前，加上去石垣島與日職羅德隊的熱身賽及自辦與官辦熱身賽，大概會有25場左右。

至於今年期待的新秀，曾豪駒指出，從第一階段重訓營開始，每個選手都很投入，其中陳佳樂的表現讓曾豪駒印象深刻，點出他季中有機會上一軍；還有捕手宋嘉翔也有機會，曾豪駒表示，「會再觀察一下他整個春訓的適應、比賽狀況，再判斷他什麼時候可以上一軍」。

另外，去年透過交易從富邦悍將轉戰桃猿隊的楊晉豪，還有年輕選手馬傑森，曾豪駒期待他們今年以競爭中線為目標，「目前看起來他們都進步滿多的，期待他們經過整個春訓後，可不可以擠進開季名單」。（編輯：黃世雅）1120128