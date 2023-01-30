T1中信特攻網羅洋將金恩 增添得分爆發力

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）台灣職籃T1聯盟新北中信特攻今天宣布，簽下前NBA發展聯盟（G League）風城公牛隊鋒衛好手金恩（Nick King），金恩將帶著全能身手報到，為中信特攻增添得分爆發力。

T1聯盟農曆年後將在2月4日展開新春首戰，由目前暫居龍頭的中信特攻作客台體大體育館，迎戰台中太陽，而特攻在既有洋將陣容克力斯（Krajina Kristijan）、康格（Demitrius Conger）、艾德（Edgaras Zelionis）等人之外，延攬金恩加入。

中信特攻發布新聞稿表示，身高203公分、今年27歲的金恩在大學時曾就讀於NCAA籃球名校曼非斯大學、阿拉巴馬大學以及中田納西州立大學，2018年畢業後隨即投入美國職籃NBA選秀，雖未獲得球團青睞，但曾在洛杉磯湖人隊邀請下參加夏季聯盟賽事。

金恩在NBA夏季聯賽優異的表現，曾獲得NBA波士頓塞爾蒂克隊的合約，成為厄文（Kyrie Irving）與塔特姆（Jayson Tatum）的隊友，但因隊上人才濟濟，僅留下出賽2場紀錄。

球團表示，金恩在2019-2020曾效力東南亞職業籃球聯賽（ABL）菲律賓火焰隊，平均拿下19.9分、8.5籃板與3.8次助攻，全能表現讓他獲選為當年ABL第一隊；2021年加盟荷蘭籃球聯賽（DBL），並幫助球隊拿下冠軍，隔年轉往義大利發展；2022-2023再次獲得NBA發展聯盟青睞，加入風城公牛隊。

談到新洋將金恩的加入，總教練李逸驊認為，無論是個人的進攻技巧，或是團隊防守意識，對球隊都有正向的幫助，「他也非常認同我們的團隊球風，期待藉由他豐富經驗，同時也帶領球隊年輕球員成長」。

金恩對於亞洲球風並不陌生，他表示，「我知道中信特攻是一支年輕且具有奪冠實力的球隊，而我在效力ABL時期，也曾在出戰客場賽事來過台灣，相信很快就可以融入團隊，請大家拭目以待」。（編輯：張雅淨）1120130