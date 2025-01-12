PLG勇士險搞砸27分領先 客場退鋼鐵人終止3連敗

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（中央社記者陳容琛台北12日電）台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士今天差點搞砸27分領先優勢，所幸在洋將金恩狂轟33分、14籃板的帶領下，以103比96力退高雄鋼鐵人，終止近期3連敗。

勇士上週作客鋼鐵人，沒想到吞下慘輸超過30分的敗仗，因此這週在進攻戰術、防守策略都有調整，並喊出Fight Back標語，期盼今天再度前進鋼鐵人主場能夠一雪前恥，而此役靠著洋將金恩（Nick King）上半場攻下25分，勇士帶著24分領先進入中場休息。

然而金恩在易籃後不慎受傷，導致勇士進攻陷入當機，連帶影響球員整體專注度，鋼鐵人也把握對手不穩機會，洋將艾賽亞（Isaiah Briscoe）、喬迪（Jordy Tshimanga）及外籍生馬克斯（Marcus Quirk）輪番飆分，甚至第4節在劉承彥飆進三分球情況下，一度成功逆轉比分。

只是團隊經驗豐富的勇士隨即穩住陣腳，尤其洋將摩爾特力（Arnett Moultrie）在終場前投進關鍵2分，幫助球隊奠定勝基，最後勇士就以7分之差驚險帶走勝利，不僅一報上週慘敗之仇，更如願終止3連敗。

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勇士執行教練吳永仁賽後接受主辦單位採訪時指出，上半場球員確實執行策略，因此在進攻端很順暢，同時製造大幅度領先，不過下半場卻出現進攻當機，加上沒辦法阻止艾賽亞及鋼鐵人其餘球員的三分球，所幸最後以勝利收場，「還是必須給予球員肯定。」

除了金恩攻下「雙10」33分、14籃板外，以先發之姿上陣的周桂羽也挹注19分、外帶3抄截。吳永仁提到，周桂羽一直是勇士球團想要栽培的年輕球員，「希望多給他一點時間，就算會失誤、犯錯，對他有點耐心，才有機會慢慢成長。」（編輯：張雅淨）1140112