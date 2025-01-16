領航猿痛宰鋼鐵人 盧峻翔獨居PLG歷史得分王

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣職籃P.LEAGUE+ 桃園璞園領航猿今天以114比77輕取高雄鋼鐵人，當家球星盧峻翔攻下22分，生涯總得分超越前新北國王楊敬敏1749分，獨居歷史得分王。

領航猿當家射手盧峻翔上季獲選為年度最有價值球員（MVP），近期更是第5度獲選單月MVP，成為PLG第一人，而他今天在主場桃園市立綜合體育館對戰鋼鐵人，賽前生涯累積得分已達1749分、追平楊敬敏，並列聯盟歷史得分王。

不過，盧峻翔沒讓主場球迷等太久，開賽才15秒就上籃得分，獨居PLG歷史得分王，而他的手感也在次節逐漸升溫，次節單節獨攬11分，率隊取得62比28領先。

鋼鐵人上半端進攻端表現低迷，團隊上半場43投僅11中，儘管第3節除了喬迪（Jordy Tshimanga）外，李威廷、高偉綸也提供火力支援，仍未能縮小差距。

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領航猿帶著36分領先進入決勝節，李家慷持續在外圍開火，幫助球隊拿下3連勝。

領航猿盧峻翔在紀錄夜拿到22分，生涯總得分累積1771分，而隊友李家慷單場飆進6顆三分球、斬獲個人新高24分。鋼鐵人的喬迪拿下26分、22籃板依舊無力回天，球隊苦吞4連敗。（編輯：陳政偉）1140116