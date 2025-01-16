加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
PLG
新聞專題
PLG1/300
首頁 / 運動

領航猿痛宰鋼鐵人 盧峻翔獨居PLG歷史得分王

2025/1/16 21:47（1/16 21:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣職籃聯盟P.LEAGUE+桃園璞園領航猿隊16日例行賽以114比77輕取高雄鋼鐵人隊，領航猿當家球星盧峻翔（圖）攻下22分，率隊搶勝。（桃園璞園領航猿提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年1月16日
台灣職籃聯盟P.LEAGUE+桃園璞園領航猿隊16日例行賽以114比77輕取高雄鋼鐵人隊，領航猿當家球星盧峻翔（圖）攻下22分，率隊搶勝。（桃園璞園領航猿提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年1月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣職籃P.LEAGUE+ 桃園璞園領航猿今天以114比77輕取高雄鋼鐵人，當家球星盧峻翔攻下22分，生涯總得分超越前新北國王楊敬敏1749分，獨居歷史得分王。

領航猿當家射手盧峻翔上季獲選為年度最有價值球員（MVP），近期更是第5度獲選單月MVP，成為PLG第一人，而他今天在主場桃園市立綜合體育館對戰鋼鐵人，賽前生涯累積得分已達1749分、追平楊敬敏，並列聯盟歷史得分王。

不過，盧峻翔沒讓主場球迷等太久，開賽才15秒就上籃得分，獨居PLG歷史得分王，而他的手感也在次節逐漸升溫，次節單節獨攬11分，率隊取得62比28領先。

鋼鐵人上半端進攻端表現低迷，團隊上半場43投僅11中，儘管第3節除了喬迪（Jordy Tshimanga）外，李威廷、高偉綸也提供火力支援，仍未能縮小差距。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

領航猿帶著36分領先進入決勝節，李家慷持續在外圍開火，幫助球隊拿下3連勝。

領航猿盧峻翔在紀錄夜拿到22分，生涯總得分累積1771分，而隊友李家慷單場飆進6顆三分球、斬獲個人新高24分。鋼鐵人的喬迪拿下26分、22籃板依舊無力回天，球隊苦吞4連敗。（編輯：陳政偉）1140116

#PLG
#李威廷
#楊敬敏
#李家慷
#桃園
#盧峻翔
盧峻翔
盧峻翔奪單月MVP 生涯第5度獲選成PLG第1人PLG盧峻翔並列歷史得分王 領航猿客場擊敗鋼鐵人
李家慷
PLG李家慷關鍵三分球力退勇士 領航猿首戰開紅盤
PLG
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
PLG勇士險搞砸27分領先 客場退鋼鐵人終止3連敗
108
更多編輯台推薦新聞：