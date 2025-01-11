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PLG謝宗融拿雙十 獵鷹輕取鋼鐵人收4連勝

2025/1/11 20:50（1/11 21:11 更新）
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台灣職籃聯盟P.LEAGUE+ 台鋼獵鷹隊11日對戰高雄鋼鐵人隊，全隊包括謝宗融拿下15分在內，共有6人得分雙位數，最終獵鷹就以106比86收下4連勝。（台鋼獵鷹提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年1月11日
台灣職籃聯盟P.LEAGUE+ 台鋼獵鷹隊11日對戰高雄鋼鐵人隊，全隊包括謝宗融拿下15分在內，共有6人得分雙位數，最終獵鷹就以106比86收下4連勝。（台鋼獵鷹提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年1月11日
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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣職籃P.LEAGUE+ 台鋼獵鷹今天對戰高雄鋼鐵人，全隊包括謝宗融拿下15分、15籃板在內，6人得分雙位數，最終以106比86勝出，收下4連勝。

獵鷹近期連續擊敗鋼鐵人、桃園璞園領航猿、台北富邦勇士，賽前拿下3連勝，今天作客高雄市立高雄高級中學挑戰鋼鐵人，延續這股氣勢，上半場就以56比38領先，且團隊34顆籃板、14次助攻都比對手多一倍。

儘管鋼鐵人洋將艾賽亞（Isaiah Briscoe）第3節個人獨攬16分，力阻差距持續擴大，但最終也沒能扭轉戰局。

獵鷹共6人得分雙位數，洋將鉑金（Nick Perkins）獲得全隊最高21分，飛雷神（Branden Frazier）進帳19分，而謝宗融貢獻15分、15籃板，成為聯盟史上第25位單場拿下雙十的本土球員。

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不過，相較於桃園璞園領航猿、富邦勇士各已出賽13、12場，獵鷹至今僅完成8場賽事，為4隊最少。謝宗融接受轉播單位訪問時表示，勇士、領航猿都已打完魔鬼賽程，「接下來換我們魔鬼賽程，主場會有很多，對我們來說，無論是體能、技術都是很大考驗，能不能贏下，要看之後發展。」

鋼鐵人洋將艾賽亞今天拿下36分、5籃板、5助攻，得分也是個人新高，但依舊未能阻止球隊吞下本季第8敗。（編輯：陳政偉）1140111

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