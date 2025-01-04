PLG鋼鐵人痛宰勇士 本季首勝開張

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣職籃P.LEAGUE+ 高雄鋼鐵人今天靠著艾賽亞、陳范柏彥聯手各得32分、23分，聯手以107比76痛宰台北富邦勇士，本季首勝到手，終止開季6連敗。

鋼鐵人先前主場開幕週選在高雄流行音樂中心海音館舉行，本週主場首度移師至高雄市立高雄高級中學，今天迎戰來訪的勇士。

鋼鐵人開季前6戰1勝難求，今天開賽來勢洶洶，以7比0開局，加上洋將艾賽亞（Isaiah Briscoe）首節獨攬12分，率隊以35比23領先。

鋼鐵人陳范柏彥次節命中3顆三分球，加上艾賽亞持續串聯全隊攻勢，半場打完將分數拉開至62比44，而勇士外線手感低迷，13投僅3中，也是陷入苦戰原因之一。

鋼鐵人下半場在艾賽亞、陳范柏彥帶領下，持續擴大領先優勢，終於在開季第7場賽事收下本季首勝，反觀勇士第3、4節進攻端依舊未有明顯起色，下半場合計僅拿32分。

鋼鐵人的艾賽亞表現全面，轟下32分、8籃板、13助攻，只差2籃板就能達成「大三元」，為球隊奪得首勝重要功臣，而陳范柏彥對戰前東家同樣表現出色，斬獲個人生涯新高的23分。

至於勇士42歲老將林志傑上一戰轟下個人本季新高28分，今天休兵，少了林志傑火力支援，球隊吞下3連敗，全隊最高得分為洋將威希（Jeff Withey）20分。（編輯：陳政偉）1140104