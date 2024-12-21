PLG盧峻翔延長賽接管戰局 領航猿險勝鋼鐵人

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今天與高雄鋼鐵人激戰至延長賽才分出勝負，靠著盧峻翔單節斬獲9分，以99比96有驚無險拿下勝利，賞給鋼鐵人6連敗。

暫居聯盟龍頭的領航猿今天在主場桃園市立綜合體育館迎戰開季1勝難求鋼鐵人，上半場以51比40領先。

領航猿第3節進攻當機，單節命中率僅18%，反觀鋼鐵人火力全開，單節三分13投7中，前3節結束反倒以73比63超前。

領航猿洋將伯朗（Alec Brown）、布依德（Julian Boyd）第4節聯手追分，率隊要回領先；鋼鐵人的劉承彥在倒數26秒三分球，扳成86比86平手，逼出延長賽。

領航猿盧峻翔前4節僅得9分，延長賽挺身而出，包辦球隊前9分，儘管一度被追成1分差，所幸李家慷關鍵4罰全中，為球隊守住勝利。

盧峻翔賽後接受轉播單位訪問時表示，「我們是一個團隊籃球，狀態不好的時候就是互相鼓勵，大家一起贏下比賽。」

盧峻翔認為，對手其實手感很好，「但我們手感冰冷時，但還是沒放棄，做很多團隊溝通和策略，才贏下比賽。」

領航猿以伯朗27分、10籃板最佳，盧峻翔18分次之。鋼鐵人的艾賽亞（Isaiah Briscoe）轟下30分、16籃板、8助攻仍白忙一場，依舊未能阻止球隊陷入開季6連敗。（編輯：戴光育）1131221