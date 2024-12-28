PLG獵鷹首度3連勝 超車勇士躍居第2

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）台灣職籃P.LEAGUE+台鋼獵鷹今天靠著鉑金攻下23分，最終以99比85擊敗台北富邦勇士，本季首度3連勝，戰績也超車勇士，躍居第2。

獵鷹上一戰才擊敗聯盟龍頭桃園璞園領航猿，收下2連勝，今天作客台北和平籃球館出戰排名第2的勇士，本季前2次交手兩隊勝負各半，且分差都在6分以內。

獵鷹洋將鉑金（Nick Perkins）上半場手感火熱，10投8中、攻下17分，率隊以52比47領先。

勇士前2節靠著洋將金恩（Nicholas King）、洪楷傑合計飆進5顆三分球，緊咬比分，而團隊本季平均15.4次失誤，今天半場就出現高達15次，也是陷入苦戰的原因。

獵鷹第3節在飛雷神（Branden Frazier）外圍火力挹注下，一度取得雙位數領先，而勇士42歲老將林志傑第3節末段挺身而出，先是切入上籃，隨後急停跳投，將分數追成65比72。

勇士決勝節最多落後14分，金恩決勝節儘管持續火力輸出、單節獨攬11分，仍無功而返。

賽前暫居第3的獵鷹在收下這一勝後，本季首度取得3連勝後，排名與勇士互換、來到第2名。

獵鷹6人得分雙位數，以金恩23分、9籃板表現最亮眼，飛雷神、白薩各得18分、16分。至於金恩雖表現全面，攻下26分、11籃板、5助攻，依舊未能扭轉戰局。

白薩得分創個人本季新高，他賽後接受轉播單位訪問時表示，就全力打、防守先做好，「進攻有空間，就自己上籃或切入再分球。」

白薩今天在場上數度與林志傑對位，他表示，兩人身體有不少碰撞，他大讚林志傑雖有年紀，但是名非常厲害的球員。（編輯：李亨山）1131228