PLG盧峻翔並列歷史得分王 領航猿客場擊敗鋼鐵人

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（中央社記者陳容琛台北5日電）台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今天在客場以105比93力退高雄鋼鐵人，其中本土球星盧峻翔此役挹注13分，一舉追平楊敬敏，並列PLG歷史得分王。

穩居PLG龍頭寶座的領航猿今天作客鋼鐵人，上半場靠著洋將布依德（Julian Boyd）狂轟24分的領軍下，帶著9分領先進入中場休息，雖然第3節遭到對手的強勢反撲，不過領航猿本土球員盧峻翔、李家慷在決勝節輪番挺身而出，幫助球隊穩住陣腳，最後成功踢館。

此役盧峻翔上場逼近40分鐘，即便投籃手感不到火燙，但仍貢獻13分、6籃板、6助攻，尤其得分幾乎都集中在第4節，成為領航猿鎖定勝利的關鍵，而他在PLG生涯累積攻下1749分，得分榜正式追平楊敬敏，並列PLG歷史得分王。

盧峻翔賽後接受媒體聯訪時表示，其實賽前就知道有機會達成里程碑，但當下專注在比賽，因此沒有特別在意數據，並自認今天表現有點糟糕，所幸教練、隊友相信他，「對我來說是特別的鼓勵，有動力持續精進自己、為團隊做出貢獻，不過對這些頭銜沒有特別想法。」

畢業於輔仁大學的盧峻翔，歷經SBL超級籃球聯賽的磨練後，才進入PLG領航猿、正式踏上職籃舞台，期間他也不斷進步，除了數度入選國家代表隊，上季更榮膺年度最有價值球員（MVP），如今有望在16日的主場賽事改寫紀錄，獨居PLG歷史得分王頭銜。（編輯：李淑華）1140105