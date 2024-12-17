PLG獵鷹雙洋將領軍 隊史首度戰勝領航猿

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）近期拉出4連勝台灣職籃PLG桃園璞園領航猿今天手感不佳，加上一哥盧峻翔前3節僅拿4分，反觀台鋼獵鷹靠著洋將鉑金與翟蒙攜手拿下54分，以94比78勝出，收下隊史對戰領航猿首勝。

台灣職籃P.LEAGUE+領航猿在開季前8戰拿下7勝，包括近期拉出一波4連勝後，繼續穩居龍頭，今天在主場桃園市立綜合體育館出戰獵鷹卻打得相當辛苦，而獵鷹登錄飛雷神（Branden Frazier）、鉑金（Nick Perkins）與翟蒙（De'Mon Brooks）3洋將，希望提升機動性來迎戰領航猿，也收到成效。

獵鷹鉑金與翟蒙開賽連輪番開火，兩人單節合力拿下16分，僅比領航猿團隊單節19分、少了3分，反觀領航猿外線手感不佳，前12次三分球出手，僅命中2球，尤其是球隊一哥盧峻翔在上半場1分未得，也讓球隊陷入苦戰。

領航猿次節靠著李家慷飆進2顆三分球，半場打完以42比40超前，而兩隊第3節命中率都不理想，領航猿帶著3分領先進入決勝節。

獵鷹雙洋將飛雷神與團隊手感最火燙的翟蒙再度挺身而出，末節前段率隊打出24比11攻勢逆轉戰局，反倒取得雙位數領先。

儘管領航猿盧峻翔在末節總算甦醒，投進個人今天首顆三分球，個人也有單節9分進帳，但其他球員卻無法提供火力奧援，團隊單節僅拿下16分，甚至還在勝負大致已定時，在比賽最後1分26秒發生洋將葛拉漢（Treveon Graham）受傷被扛出球場的狀況，最終領航猿就以16分之差，中斷4連勝。

獵鷹今天以鉑金拿下30分、12籃板表現最佳，翟蒙則進帳24分。

至於領航猿瓊斯（Jarrod Jones）獲得27分，盧峻翔拿到13分，但團隊命中率僅有3成5，三分球30投僅7中，還發生高達20次失誤，成為吞下本季第2敗的關鍵。（編輯：李亨山）1131217