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PLG盧峻翔繳全面數據 領航猿輕取勇士笑納3連勝

2024/12/14 20:05（12/14 20:26 更新）
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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+桃園璞園領航猿隊14日在主場迎戰台北富邦勇士隊，領航猿靠著本土一哥盧峻翔（黑衣者）貢獻26分、8籃板、7助攻的全面表現，終場順利以115比100擊敗勇士。（領航猿提供）中央社記者黎建忠傳真 113年12月14日
台灣職籃聯盟P. LEAGUE+桃園璞園領航猿隊14日在主場迎戰台北富邦勇士隊，領航猿靠著本土一哥盧峻翔（黑衣者）貢獻26分、8籃板、7助攻的全面表現，終場順利以115比100擊敗勇士。（領航猿提供）中央社記者黎建忠傳真 113年12月14日
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（中央社記者黎建忠台北14日電）近況火燙的PLG桃園璞園領航猿，今天在主場迎戰來犯的台北富邦勇士，領航猿靠著盧峻翔26分、8籃板、7助攻的全面表現，以115比100輕取勇士，收下近期3連勝。

全隊狀態都調整不錯的P. LEAGUE+聯盟領航猿，除了在PLG取得3連勝，並以6勝1敗獨居龍頭外，在東亞超級聯賽本季也取得3連勝，保持不敗之身。

今天領航猿主場迎戰勇士，首節就以30比19取得雙位數的領先，半場結束更將差距擴大為59比46。

易籃再戰，領航猿在第3節中段以70比57領先時，打出一波17比2的攻勢直接帶走比賽，前3節結束，就以95比69遙遙領先，提前終結比賽勝負。

儘管領航猿團隊三分球命中率僅22.5%，但靠著洋將瓊斯（Jarrod Jones）、布依德（Julian Boyd）肆虐禁區和中距離，全隊2分球命中率高達56.5%。

盧峻翔賽後接受轉播單位訪問時表示，最近大家表現出來的就是團隊精神，「我們都很希望藉由這樣的精神去感染每一位球員。」

談到球隊最近不論在PLG或者東超都處於連勝狀態，盧峻翔強調：「當然非常開心，不過我也要特別感謝後勤團隊，讓我從國家隊、東超或者回到母隊，都能保持很好的狀態。」（編輯：李亨山）1131214

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