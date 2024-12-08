PLG陳范柏彥21分新高白忙 鋼鐵人輸獵鷹吞4連敗

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣職籃P.LEAGUE+高雄鋼鐵人前鋒陳范柏彥今天攻下生涯新高21分，仍白忙一場，球隊以87比93不敵台鋼獵鷹，苦吞開季4連敗。

鋼鐵人開季前3戰打完依舊是1勝難求，今天繼續在開幕週主場高雄流行音樂中心海音館迎接來訪的獵鷹。

鋼鐵人開局打出9比1攻勢，首節更一度領先雙位數，而獵鷹隨後逐漸找到手感，半場打完追成50比51。

獵鷹洋將鉑金（Nick Perkins）第3節獨攬10分，率隊以76比69超前。

鋼鐵人決勝節曾落後達15分，陳范柏彥率隊吹起反攻號角，並在倒數1分54秒飆進三分球，追成僅剩6分差，可惜最終仍未能改寫戰局。

陳范柏彥今年夏天被台北富邦勇士交易至鋼鐵人，今天攻下全隊最高21分，包括3顆三分球，外加9籃板、3助攻，得分創生涯新高，可惜依舊難挽球隊陷入4連敗的陰霾。

至於獵鷹，得分集中在3名洋將身上，合計斬獲72分，其中鉑金貢獻25分、11籃板，幫助球隊拿下賽季第2勝。

獵鷹後衛谷毛唯嘉此役進帳13分，他表示，球隊近期主要針對鋼鐵人洋將艾賽亞（Isaiah Briscoe）進行攻防策略演練，開賽前得知對方沒登錄，「所以大家有點找不到方向，中場時教練就告訴大家，不應該因為誰沒上場，就改變比賽的方式，應該更專注在自己身上」。（編輯：管中維）1131208

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