PLG林志傑決勝節挺身而出 勇士逆轉擊敗獵鷹

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士今天決勝節靠著42歲林志傑挺身而出，加上周桂羽關鍵三分球，率隊以102比99擊敗台鋼獵鷹，也讓獵鷹本季主場成功大學開幕戰以輸球收場。

勇士今天前3節打完，69比75落後，決勝節持續緊咬比分，在比賽結束前51秒，在林志傑助攻下，周桂羽命中三分球超前，而獵鷹洋將飛雷神（Branden Frazier）隨後上籃要回領先。

勇士洋將摩爾特力（Arnett Moultrie）倒數19秒拋投得分，再度逆扭轉局勢，隨後金恩（Nick King）2罰全中追加保險分，幫助勇士最終以3分差贏得勝利。

42歲林志傑已預告本季可能是球員生涯最後一年，他今天上場超過30分鐘，拿下16分、5助攻，其中有7分集中在末節，顯示關鍵時刻仍是陣中不可或缺的角色，而全隊此役得分以摩爾特力進帳19分最高。

從落後10分到決勝節逆轉，勇士執行教練吳永仁賽後接受聯訪時表示，除了感謝球員沒有放棄，他說，「傑哥（林志傑）已經42歲，教練團在比賽過程中一直問傑哥需不需要休息一下，他說他還可以。」

林志傑表示，自己只是把握機會，沒有想太多，很單純只想幫助球隊贏球。

獵鷹今天主場開幕戰特別邀請入選世界12強棒球賽台灣代表隊投手陳柏清擔任嘉賓，可惜即使飛雷神全場狂飆37分，外加7籃板、6助攻，依舊未能幫助球隊留下勝利。（編輯：陳政偉）1131130