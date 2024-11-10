PLG谷毛唯嘉轟23分 獵鷹客場揚威勝勇士

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（中央社記者黎建忠台北10日電）PLG台鋼獵鷹今天作客台北富邦勇士，靠著首節建立的18分領先優勢，加上後衛谷毛唯嘉挹注23分，終場就以99比93擊退勇士，拿到新賽季首勝。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（PLG）獵鷹今天「反客為主」，首節全隊手感火燙，團隊命中率高達56.5%，包括9投6中的三分球，單節打出34比16的絕對優勢。

第2節兩隊命中率都一樣慘，獵鷹23.1%、勇士25%，半場結束，獵鷹仍以49比33領先；易籃後勇士努力追分，並在終場前4分36秒，靠著周桂羽2罰俱中反以89比87超前，但在接下來的4分鐘內，被獵鷹打出8比1攻勢奠定勝基。

獵鷹後衛谷毛唯嘉賽後接受轉播單位訪問時表示，賽前就看了很多次勇士的比賽影片，知道對方在擋拆後會沉退，所以就做出相對應的進攻方式。

谷毛唯嘉提到，「休賽季期間我一直加強外線的穩定度，這也是小個子球員在球場上需要做的事，把外線投開來，才能把空間拉開，隊友才會有更多的進攻機會。」

獵鷹全場僅用8人應戰，谷毛唯嘉拿下23分，包括7投5中的三分球；勇士全隊4人得分達兩位數，以洋將威希（Jeffree Withey）22分、18籃板表現最出色。（編輯：張雅淨）1131110

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟10日在台北和平籃球館進行例行賽，由台南台鋼獵鷹以99比93擊敗台北富邦勇士，獵鷹中鋒赤崁（前白衣者）貢獻19分。中央社記者吳家昇攝 113年11月10日

台灣職籃P. LEAGUE+例行賽10日在台北和平籃球館進行，由台南台鋼獵鷹交手台北富邦勇士，獵鷹白薩（持球者）拿下15分，助隊終場以99比93保住勝利。中央社記者吳家昇攝 113年11月10日

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟10日在和平籃球館進行例行賽事，由台南台鋼獵鷹對戰台北富邦勇士，終場勇士以93比99落敗。圖為獵鷹謝宗融（白衣）與勇士沃特斯（藍衣）爭球摔倒在地。中央社記者吳家昇攝 113年11月10日

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟10日在和平籃球館進行台南台鋼獵鷹對戰台北富邦勇士賽事，勇士林志傑（中藍衣）個人拿下11分，但仍難反轉情勢，終場勇士以93比99落敗。中央社記者吳家昇攝 113年11月10日

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟10日在和平籃球館進行台南台鋼獵鷹對戰台北富邦勇士賽事，勇士威希（藍衣）拿下全隊最高22分仍不敵獵鷹，終場勇士以93比99落敗。中央社記者吳家昇攝 113年11月10日

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟台南台鋼獵鷹10日例行賽在台北和平籃球館與台北富邦勇士交手，終場由獵鷹隊以99比93勝出，陣中谷毛唯嘉（白衣）三分球投7中5，拿下全場最高的23分。中央社記者吳家昇攝 113年11月10日