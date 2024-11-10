PLG谷毛唯嘉轟23分 獵鷹客場揚威勝勇士
2024/11/10 21:04（11/10 21:36 更新）
（中央社記者黎建忠台北10日電）PLG台鋼獵鷹今天作客台北富邦勇士，靠著首節建立的18分領先優勢，加上後衛谷毛唯嘉挹注23分，終場就以99比93擊退勇士，拿到新賽季首勝。
台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（PLG）獵鷹今天「反客為主」，首節全隊手感火燙，團隊命中率高達56.5%，包括9投6中的三分球，單節打出34比16的絕對優勢。
第2節兩隊命中率都一樣慘，獵鷹23.1%、勇士25%，半場結束，獵鷹仍以49比33領先；易籃後勇士努力追分，並在終場前4分36秒，靠著周桂羽2罰俱中反以89比87超前，但在接下來的4分鐘內，被獵鷹打出8比1攻勢奠定勝基。
獵鷹後衛谷毛唯嘉賽後接受轉播單位訪問時表示，賽前就看了很多次勇士的比賽影片，知道對方在擋拆後會沉退，所以就做出相對應的進攻方式。
谷毛唯嘉提到，「休賽季期間我一直加強外線的穩定度，這也是小個子球員在球場上需要做的事，把外線投開來，才能把空間拉開，隊友才會有更多的進攻機會。」
獵鷹全場僅用8人應戰，谷毛唯嘉拿下23分，包括7投5中的三分球；勇士全隊4人得分達兩位數，以洋將威希（Jeffree Withey）22分、18籃板表現最出色。（編輯：張雅淨）1131110
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