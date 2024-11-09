PLG金恩準大三元 率勇士斬斷領航猿開季3連勝

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（中央社記者陳容琛台北9日電）靠著洋將金恩攻下「準大三元」29分、9籃板、11助攻，台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士今天險些浪費22分領先優勢，最後驚險以117比114斬斷桃園璞園領航猿的開季3連勝。

台北富邦勇士今天主場迎戰桃園璞園領航猿，在洋將金恩（Nick King）繳出全能表現的帶領下，一度領先超過20分，沒想到在第4節遭到並未放棄的領航猿急起直追，讓雙方分差僅剩3分，勇士最後擋住領航猿的反攻，以3分之差帶走勝利。

勇士執行教練吳永仁賽後接受媒體聯訪表示，今天所有球員都很渴望勝利，從場上、場下的拚勁就能看出來。他也提到，球隊在第4節後段有點鬆懈，加上領航猿三分球攻勢不斷，導致情況有點失控，才被對手單節攻下40分，「不過這也是比賽的一環，回去再檢討缺失。」

克服背傷困擾的金恩，今天迎接PLG生涯初登場，並以「準大三元」29分、9籃板、11助攻成績回報勇士的等待，他表示，花了很多時間在治療、復健，為的就是能夠上場貢獻，「希望這個賽季保持健康。」

攻下生涯單場新高26分的洪楷傑表示，首次跟金恩搭配，兩人會討論該如何跑位，「很開心把握機會。」有趣的是，金恩僅差1籃板就能完成大三元，原本有機會達標，卻被洪楷傑拿走1顆關鍵的籃板球，他笑說，自己當時並不知道，並打趣表示，「如果我沒拿好（籃板），還會被仁哥（吳永仁）罵。」（編輯：張雅淨）1131109