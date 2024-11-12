PLG勇士克服26分落後 賴廷恩率隊逆轉鋼鐵人

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣職籃PLG台北富邦勇士今天克服最多26分落後，決勝節靠著賴廷恩飆進4顆三分球打出氣勢，團隊單節更轟下破隊史紀錄的43分，最終以112比103擊敗來訪的高雄鋼鐵人。

台灣職籃P. LEAGUE+勇士今天在主場台北和平籃球館展開4天以來第3戰，對戰本季勝場還未開張的鋼鐵人，體能面臨考驗。

鋼鐵人首節狂下三分雨，最多取得26分領先，單節41分、9顆三分球都改寫隊史紀錄。勇士上半場還剩2分鐘靠著洪楷傑三分球展開追分，洋將金恩（Nick King）也展現外圍火力，追成50比62。

鋼鐵人第3節打出一波23比19攻勢，決勝節開局更一度握有21分領先優勢，而勇士賴廷恩關鍵時刻挺身而出，單節飆進4顆三分球，幫助球隊在倒數3分鐘取得超前，林志傑隨後也在外線接力開火，追加保險分，拿下這一勝。

勇士的威希（Jeff Withey）拿下全隊最高24分，而替補出發的賴廷恩三分球8投5中，攻下個人生涯新高的23分，外加5籃板、5助攻。

談到決勝節外線4投全中，賴廷恩接受轉播單位訪問時表示，前面自己狀況不太好，透過持續調整，加上教練團和隊友都對他有信心，他也把握空檔出手機會。

面對後衛陳又瑋本季加入後，競爭更加激烈，賴廷恩表示，隊友之間良性競爭，「誰表現好誰就上，這是應該的，贏球的話，大家都很開心，我個人不會在乎這些」。

鋼鐵人洋將艾賽亞（Isaiah Briscoe）此役展現全能身手，繳出31分、15籃板、12助攻，締造大三元，可惜仍白忙一場，而陳范柏彥進帳19分，本季兩度對戰老東家，得分都雙位數，決勝節還上演雙手扣籃戲碼。（編輯：唐聲揚）1131112