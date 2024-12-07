PLG領航猿創聯盟半場得分紀錄 終場勝鋼鐵人29分

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（中央社記者陳容琛台北7日電）台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今天在上半場攻下73分，打破PLG聯盟的半場得分紀錄，終場以123比94痛宰高雄鋼鐵人，摘下開季6場的第5勝。

暫居PLG龍頭的領航猿今天前往高雄流行音樂中心海音館迎戰鋼鐵人，從一開賽就火力全開，在3名洋將葛拉漢（Treveon Graham）、伯朗（Alec Brown）及布依德（Julian Boyd）合計勇奪25分帶領下，領航猿在首節灌進38分，而且火燙手感延續到第2節，上半場即豪取73分，打破台北富邦勇士在2022-23賽季締造的72分半場得分紀錄。

帶著33分領先進入下半場，領航猿把握機會練兵，讓平常比較沒有上場的球員磨練經驗，最後包含葛拉漢、伯朗、布依德及盧峻翔皆轟破20分，其中以布依德的22分、16籃板最搶眼，聯手率領球隊轟進123分、以29分之差取勝，同時創下隊史單場得分紀錄。

領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後接受媒體聯訪時表示，上半場團隊在防守端表現很穩定，加上進攻端球的流動率很好，只是下半場有點太放鬆，因此他也即時提醒球員保持專注，「最後也找回屬於我們的節奏。」

下週領航猿的賽程緊湊，首先11日征戰東亞超級聯賽，飛往澳門面對韓國職籃KBL勁旅水原KT音速彈，接著14日、15日迎接PLG主場賽事，分別對決台北富邦勇士、鋼鐵人。（編輯：李亨山）1131207