本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
尹錫悅彈劾案韓國會僅195人投票 未達門檻不通過
首頁 / 運動
PLG
新聞專題
PLG1/300
首頁 / 運動

PLG領航猿創聯盟半場得分紀錄 終場勝鋼鐵人29分

2024/12/7 20:24（12/7 20:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣職籃聯盟P.LEAGUE+桃園璞園領航猿隊7日作客高雄，與高雄鋼鐵人隊交手。領航猿洋將布依德（Julian Boyd）（左）繳「雙十」，貢獻22分、16籃板，終場助隊以123比94輕取鋼鐵人。（P.LEAGUE+提供）中央社記者陳容琛傳真 113年12月7日
台灣職籃聯盟P.LEAGUE+桃園璞園領航猿隊7日作客高雄，與高雄鋼鐵人隊交手。領航猿洋將布依德（Julian Boyd）（左）繳「雙十」，貢獻22分、16籃板，終場助隊以123比94輕取鋼鐵人。（P.LEAGUE+提供）中央社記者陳容琛傳真 113年12月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北7日電）台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今天在上半場攻下73分，打破PLG聯盟的半場得分紀錄，終場以123比94痛宰高雄鋼鐵人，摘下開季6場的第5勝。

暫居PLG龍頭的領航猿今天前往高雄流行音樂中心海音館迎戰鋼鐵人，從一開賽就火力全開，在3名洋將葛拉漢（Treveon Graham）、伯朗（Alec Brown）及布依德（Julian Boyd）合計勇奪25分帶領下，領航猿在首節灌進38分，而且火燙手感延續到第2節，上半場即豪取73分，打破台北富邦勇士在2022-23賽季締造的72分半場得分紀錄。

帶著33分領先進入下半場，領航猿把握機會練兵，讓平常比較沒有上場的球員磨練經驗，最後包含葛拉漢、伯朗、布依德及盧峻翔皆轟破20分，其中以布依德的22分、16籃板最搶眼，聯手率領球隊轟進123分、以29分之差取勝，同時創下隊史單場得分紀錄。

領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後接受媒體聯訪時表示，上半場團隊在防守端表現很穩定，加上進攻端球的流動率很好，只是下半場有點太放鬆，因此他也即時提醒球員保持專注，「最後也找回屬於我們的節奏。」

下週領航猿的賽程緊湊，首先11日征戰東亞超級聯賽，飛往澳門面對韓國職籃KBL勁旅水原KT音速彈，接著14日、15日迎接PLG主場賽事，分別對決台北富邦勇士、鋼鐵人。（編輯：李亨山）1131207

布依德
布依德仍有意願歸化 視台灣為第2個家
伯朗
PLG伯朗轟31分打爆獵鷹禁區 領航猿穩居龍頭盧峻翔飆25分 率領航猿奪東超聯賽2連勝
PLG
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
PLG林志傑決勝節挺身而出 勇士逆轉擊敗獵鷹
172.30.142.105
更多編輯台推薦新聞：