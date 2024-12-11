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布依德擊敗隊友盧峻翔 生涯第2度奪PLG單月MVP

2024/12/11 13:03
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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣職籃PLG今天公布11月最有價值球員（MVP），洋將布依德開季前4戰場均得分21分，幫助桃園璞園領航猿戰績位居龍頭，他也擊敗隊友盧峻翔，生涯第2度獲得這項殊榮。

布依德（Julian Boyd）在離開福爾摩沙夢想家後，本季披上領航猿戰袍，而他進攻手段多元，提供球隊穩定攻擊火力，不僅是領航猿重要得分點，還能幫助球隊捍衛禁區。

P. LEAGUE+聯盟今天發布新聞稿表示，布依德開季持續保持高檔表現，4場比賽（含10月1場）每場得分都達到雙位數，繳出場均21分、9.5籃板、2.5助攻的全方位數據。

不僅如此，布依德二分球命中率達56.3%，外加每場平均抓下將近10籃板，其中4.5進攻籃板更是幫助球隊創造更多第二波攻勢。

領航猿開季前4戰拿下3勝1敗，在4隊中暫居領先，11月最有價值球員票選前3名球員中，領航猿就占2人，布依德以總分70分，擊敗隊友盧峻翔的57分，生涯第2度獲得這項殊榮。（編輯：張雅淨）1131211

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