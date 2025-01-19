PLG鉑金24分領軍擊退勇士 獵鷹主場首勝開張

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣職籃P.LEAGUE+台鋼獵鷹今天靠著洋將鉑金拿下24分，加上飛雷神決勝節關鍵時刻連拿5分，聯手以91比87擊退台北富邦勇士，本季在主場成功大學首勝開張。

台鋼獵鷹賽前戰績5勝4敗、暫居第2，落後龍頭的桃園璞園領航猿4場勝差，但所拿到5勝都是在客場，開季在主場成功大學前3戰都吞下敗仗。

獵鷹今天在主場迎戰勇士，首節洋將鉑金（Nick Perkins）手感火熱、4投全中，與白薩單節各拿下9分，率隊取得33比22領先。

獵鷹次節雖發生烏龍球事件，平白送給對手2分，一度被追成僅剩3分差，但靠著鉑金持續提供火力奧援，分數拉開至55比44。

勇士賴廷恩第3節率隊吹起反攻號角，將落後差距縮小至2分，而獵鷹的飛雷神（Branden Frazier）隨即挺身而出，中斷對手追分氣勢，幫助球隊帶著10分領先進入決勝節。

勇士決勝節持續展開反攻，賴廷恩、沃特斯（Brandon Walters）接力在外圍開火，幫助球隊在倒數1分47秒取得超前，而飛雷神關鍵時刻不僅投進三分球，且倒數14秒2罰全中，有驚無險留下勝利。

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獵鷹本季主場移師到成大後，今天終於收下主場首勝，飛雷神接受轉播單位訪問時表示，球隊目標就是瞄準季後賽，這場勝利對他們而言很重要，希望不僅在客場，在主場也能打出好表現。

獵鷹的鉑金繳出24分、10籃板，飛雷神斬獲20分，白薩也有19分演出，謝宗融雖得分掛蛋，但為球隊抓下15籃板。至於勇士的周桂羽、沃特斯各得21、20分，但未能逆轉戰局。（編輯：張雅淨）1140119