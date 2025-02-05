PLG領航猿盧峻翔獲1月MVP 締造聯盟新紀錄

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（中央社記者黎建忠台北5日電）效力於PLG桃園璞園領航猿的本土一哥盧峻翔，靠著平均17.7分、2.7助攻，幫助球隊在1月的3場比賽全勝，如願連續2個月獲選為單月最有價值球員（MVP），並締造聯盟新紀錄。

現年27歲的盧峻翔創下P. LEAGUE+聯盟連續3個賽季，都有「連續2個月獲選單月最佳球員」的紀錄，分別是2022-23賽季的12、1月，2023-24賽季的2、3月，以及2024-25賽季的12、1月。

盧峻翔本季在PLG打出生涯年，平均每場18.31分高居全隊之冠，甚至力壓洋將；而他在1月份的3場比賽，平均攻下17.7分，幫助領航猿3戰全勝，並在2月2日擊敗台鋼獵鷹後，成為PLG首支確定晉級季後賽的球隊。

被球迷戲稱為「夜王（比賽越晚打得越好）」的盧峻翔，1月份也完成許多里程碑，包括1月16日對上高雄鋼鐵人的比賽，靠著開賽15秒的切入上籃得手，正式超越楊敬敏，成為PLG歷史得分王。

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接著在1月18日對上台鋼獵鷹的比賽中，盧峻翔全場三分球6投3中，累積數據讓他成為聯盟新科三分球王。

盧峻翔今晚7時10分將繼續率領領航猿，在東亞超級籃球聯賽（EASL）主場迎戰香港東方龍獅，目前領航猿在東超戰績3勝2敗，今晚將力拚4強門票。（編輯：張雅淨）1140205