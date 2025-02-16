PLG領航猿盧峻翔缺陣 李家慷替補16分斷對手3連勝

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（中央社記者黎建忠台北16日電）已經確定晉級季後賽的PLG桃園璞園領航猿，今天作客台鋼獵鷹主場，靠著替補上場的李家慷攻下本土最高的16分，外加洋強瓊斯挹注26分、10籃板，終場103比81中斷對手3連勝。

領航猿陣中主力球星盧峻翔，以及主要輪替中鋒林正，都因為參加亞洲盃男籃資格賽的台灣隊集訓而缺席這場比賽，少了盧峻翔平均每場將近18分的火力空缺，領航猿本土後衛們也打得相當出色。

領航猿首節就建立起24比14的雙位數領先，儘管第2節獵鷹一度將差距縮小到4分差，但半場結束領航猿仍以49比42握有領先。

易籃後領航猿將分差越拉越大，終場前4分42秒，靠著關達祐上籃得手，將分差擴大到20分以上，為比賽奠定勝基。

領航猿本土球員表現亮眼，除了李家慷的16分外，白曜誠也有12分、7籃板、7助攻的全能表現；洋將除了瓊斯（Jarrod Jones）外，伯朗（Alec Brown）也有13分、16籃板的表現。

白曜誠賽後接受轉播單位訪問時表示，今天盧峻翔沒有出賽，「所以賽前我就跟家慷、達祐討論過，要扛起本土球員的得分重責，彌補這個得分空缺」。

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白曜誠今天和獵鷹後衛谷毛唯嘉也有多次精彩對抗，他笑說：「上次表現輸給他，這次說什麼都要討回來，谷毛是很棒的後衛，和他有來有往非常有趣。」

這場比賽如果P. LEAGUE+聯盟台南台鋼獵鷹獲勝的話，也可提前確定晉級季後賽，只可惜遇到攔路虎。（編輯：方沛清）1140216