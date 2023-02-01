第2屆華南青少棒捕手營開訓 鄭達鴻組教練團

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北1日電）第2屆「華南金控青少棒捕手強化訓練營」今天展開，在1日至3日於台中文中10棒球場舉辦，學員皆來自國中硬式組棒球隊捕手，邀請鄭達鴻、陳瑞慕、黃佳瑋等人擔任教練團。

今天舉辦的開訓典禮，邀請主辦單位中華民國棒球協會秘書長林宗成、台灣世界少棒聯盟協會理事長黃英華、華南金控處長陳伯壎，以及教練團給予學員們支持與鼓勵，並期望他們能在此訓練營，提升自身的能力，為台灣棒球帶來更多助力。

教練團陣容有3人，分別為前職棒選手、2022年U23世界盃台灣隊教練、台中成棒隊總教練鄭達鴻，以及2019年亞錦賽冠軍的台灣隊選手陳瑞慕、黃佳瑋，目的為加強台灣青少棒捕手的守備技術，為台灣棒球扎根。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林宗成致贈感謝狀，感謝華南金控推動基層棒球不遺餘力，包含冠名舉辦全國少棒、青少棒國手選拔賽，以及支持國內舉辦世界盃少棒、亞洲盃少棒、亞太區次青少棒、U23世界盃、亞錦賽及洲際盃等國際賽事，並到全台各地舉辦基層棒球訓練營與捐助球具。

陳伯壎表示，「只要是能夠幫助國內基層棒球發展，我們都會盡力去做，這次特別針對台灣優秀的青少棒捕手，持續舉辦青少棒捕手強化訓練營，幫助年輕捕手提升球技，期盼能培育更多優秀的捕手，將來為國家爭取最高榮耀。」（編輯：張雅淨）1120201