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林俊易泰國羽賽3局大戰勝出 白馭珀挺進16強

2023/2/1 19:57
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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣「左手重砲」林俊易、「小小白」白馭珀今天在泰國羽球大師賽各自從3局大戰脫困，分別闖進男、女單16強賽，而混雙組合邱相榤與林筱閔同樣順利突圍，晉級到下一輪。

在曼谷舉行的泰國羽球大師賽，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列，台灣羽球一姐戴資穎、一哥周天成與「麟洋配」王齊麟與李洋都未參賽，備戰3月全英公開賽。

白馭珀自今年1月至今，包括泰國大師賽在內，連4站參賽，今天女單首輪出戰日本選手川上紗惠奈，開賽歷經1比5落後，隨後連拿6分逆轉，並以21比16搶下首局。

白馭珀次局未能克服開局落後6分的劣勢，以13比21讓出。

白馭珀決勝局一度握有5分領先優勢，眼看著被追成僅剩1分差，白馭珀及時回穩，拉出5比1攻勢成功關門，最終以21比16勝出，晉級16強。

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男單部分，林俊易今天在首輪與中國翁泓陽展開3局激戰，以15比21、21比18、21比19逆轉贏得勝利，驚險搶下16強門票，而李佳豪則是止步首輪，林俊易成為男單唯一的台將希望，下一戰將出戰印尼選手阿狄納塔（Christian Adinata）。

另外，台灣混雙組合邱相榤與林筱閔目前世界排名第72名，首輪遭遇到排名第19、大會第7種子新加坡夫妻檔許永凱與陳薇涵，「台灣組合」以21比12、18比21、21比19獲勝，前進16強。（編輯：陳仁華）1120201

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