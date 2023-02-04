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華欣女網賽詹家姊妹內戰 詹皓晴晉雙打冠軍戰

2023/2/4 17:52
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（中央社記者黃巧雯台北4日電）詹家姊妹詹詠然、詹皓晴今天在華欣女網賽雙打4強碰頭，上演姊妹內戰，歷經3盤激戰，詹皓晴、吳芳嫺的組合以1比6、6比4、10比7逆轉勝出，晉級冠軍戰。

詹家姊妹詹詠然、詹皓晴本週在泰國舉行的華欣女網賽女雙分頭出擊，其中姊姊詹詠然與智利選手瓜拉奇（Alexa Guarachi）搭檔，而妹妹詹皓晴因原本搭檔休兵，改與同胞吳芳嫺合作反倒打出驚奇，8強賽扳倒頭號種子澳洲的培瑞斯（Ellen Perez）與斯洛維尼亞女將齊丹塞珂（Tamara Zidansek），闖進4強。

詹詠然、詹皓晴各自拿下女雙2連勝，今天在4強賽會師，詹詠然與智利選手瓜拉奇開賽打得強勢，一口氣連拿6局，以6比1搶下首盤。

「台智組合」次盤開局餘威仍在，連保帶破再搶3局，不料盤中戰況急轉直下，詹皓晴、吳芳嫺吹起反撲號角，兩人連拿5局扭轉戰局，以6比4扳回一城，成功延長戰線。

超級搶10階段，詹皓晴與吳芳嫺開局就取得4比1領先，面對詹詠然的組合3度扳平，「詹吳配」沉穩應對，以10比7贏得勝利。

詹皓晴、吳芳嫺晉級決賽後，下一戰將與中國組合王心雨與朱琳爭冠。（編輯：龍柏安）1120204

#詹皓晴
#詹詠然
#吳芳嫺
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