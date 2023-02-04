台商舉辦慈善路跑 盼盡回饋泰國社會之責

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（中央社記者呂欣憓曼谷4日專電）由台商成立的泰國台灣之友慈善基金會日前舉辦慈善路跑活動，將捐100萬泰銖給曼谷市政府舉辦更多慈善活動，台商希望藉著闔家適宜的路跑活動，讓更多人認識台商對泰國社會的貢獻。

為了慶祝泰國台灣商會聯合總會成立滿30週年，泰國台灣之友慈善基金會1月29日早上在曼谷九世皇公園（Suan Luang Rama 9）舉辦2023台灣慈善路跑活動（Taiwan Charity Run），曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）也到場表示支持。

泰國台灣商會聯合總會總會長兼泰國台灣之友慈善基金會執行長郭修敏今天表示，泰國台灣之友慈善基金會是泰國台灣商會聯合總會為鼓勵興學和從事社會公益所設立，成立以來受到各界台商支持。

郭修敏表示，基金會每年會頒發獎學金給泰國各地的清寒優秀學生，並訂每年1月的第二個週日為台灣日，舉辦泰國台灣日慈善盃高爾夫球賽，球賽所得納入基金會，致力於回饋社會。

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郭修敏表示，今年首度舉辦台灣慈善路跑活動，主要是希望除了高爾夫球活動外，再增加各個年齡層都適合參加的路跑活動，藉由路跑活動讓更多台灣人和泰國人了解台商在泰國落地深根後的社會責任。

郭修敏指出，這次路跑募得的經費扣掉舉辦活動的費用後約還有100多萬泰銖（約新台幣90萬元），為了回饋泰國社會，基金會將提撥100萬泰銖給曼谷市政府進行慈善相關活動，其餘的款項將轉入基金會作為2023年的慈善活動經費。（編輯：黃自強）1120204