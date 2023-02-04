兄弟許基宏左腳跟將動手術 可能錯過上半季

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒中信兄弟隊4日透過社群網站臉書粉絲專頁發文表示，球員許基宏（前）與球團、教練團及防護團隊討論後，近期將進行「左腳跟骨刺移除手術」及「左腳跟腱（阿基里斯腱）修補手術」，上半季恐無法出賽。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年2月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北4日電）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊選手許基宏受左腳跟傷勢困擾，與球隊討論後決定手術，可能會錯過今年上半季；目前本季兄弟一壘手人選未定，球員張志豪、林書逸都可能改守一壘。

兄弟今天在社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁發文表示，許基宏與球團、教練團及防護團隊討論後，近期將進行「左腳跟骨刺移除手術」及「左腳跟腱（阿基里斯腱）修補手術」，上半季可能無法出賽。

許基宏是近年兄弟主力一壘手，近3年出賽數都破百，去年球季出賽105場，349打數敲出100支安打，包括6發全壘打，打擊率2成87，且在2020年、2021年都是金手套一壘手獎得主，但去年球季開始就受左腳跟傷勢困擾。

至於本季兄弟一壘由誰補上，兄弟目前在春訓階段開放競爭，外野手張志豪目前就有在練習守一壘，競爭者包括球員曾頌恩、林書逸等。（編輯：李明宗）1120204