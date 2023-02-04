T1金恩首秀飆41分 中信特攻擊退台中太陽

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台灣職籃T1聯盟新北中信特攻隊新洋將金恩（中）4日在台體大體育館上場首秀，全場狂砍41分，率隊以110比100擊敗台中太陽隊。（新北中信特攻提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月4日

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣運彩X T1聯盟新北中信特攻隊新洋將金恩（Nick King）今天首秀狂砍41分，率隊以110比100擊敗台中太陽隊，隊友「黑豹」阿巴西此役也完成個人生涯百顆三分球紀錄。

特攻作客台體大體育館交手太陽，展開新春後首戰，但開節攻守狀態慢熱，一度陷入雙位數落後，而次節在金恩在單節包辦22分、7投全中帶領下，上半場結束以65比51領先。

雙方下半場易籃再戰，特攻靠林秉聖與阿巴西在攻防兩端輪流發揮，一度擴大領先分數到21分差，也不斷祭出侵略性防守，迫使太陽全場發生22次失誤。

首次出賽就攻下41分的金恩還有8籃板、3助攻，阿巴西進帳15分，包括2記三分球；太陽以洋將馬龍（Marlon Johnson）表現最佳，拿下33分、13籃板、4助攻、5抄截。

特攻總教練李逸驊賽後談及金恩在台首戰表現說，觀察近期練球狀況，賽前就有預感會有不錯成績。金恩加入後，團隊在側翼戰力就能更犀利，戰術方面也可打得更活絡。

金恩歸功於團隊表示，全隊用團隊防守贏下比賽，開賽時他雖沒完全進入狀況，尚未與團隊磨合到最佳狀態，但要特別感謝隊友不斷為他創造機會。

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另一場在高雄巨蛋舉行的台灣啤酒英熊隊與高雄全家海神隊對戰，歷經延長賽才分出勝負，海神以122比117勝出。

海神洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）獨攬41分，16籃板，于煥亞和亞外布銳克曼（Jason Brickman）各得22分、21分；英熊共3名球員得分超過20分，洋將大勝（Branden Dawson）、蔣淯安各拿28分，洋將瓊斯（Perry Jones III）進帳21分。（編輯：李明宗）1120204