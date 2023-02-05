詹姆斯登NBA史上得分王只差36分 湖人敗給鵜鶘[影]

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美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯只差36分就能登上NBA歷史得分王。（圖取自facebook.com/losangeleslakers）

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（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天在紐奧良結束5場客場之旅後返回洛杉磯，只差36分就能登上NBA歷史得分王。

詹姆斯今天貢獻27分，不過湖人最後以126比131敗給紐奧良鵜鶘。詹姆斯現在只要再拿下36分，生涯總得分就能超過湖人前輩賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的3萬8387分紀錄，成為NBA史上總得分最多球員。

路透社報導，38歲的詹姆斯在生涯第20個球季中沒有出現放緩的跡象，場均得分超過30分，而且第19度入選明星賽。

湖人將於7日晚間（台灣時間8日上午）在主場迎戰奧克拉荷馬雷霆，並且預定9日晚間（台灣時間10日上午）在主場迎戰密爾瓦基公鹿，屆時詹姆斯將有兩次機會在主場創造他說過的「體育界最偉大的紀錄之一」。

這些比賽的門票價格不出所料地飆升，好萊塢大咖明星料將坐在場邊觀戰。

法新社報導，鵜鶘今天擊敗湖人，中止10連敗。

鵜鶘的殷格拉姆（Brandon Ingram）拿下全場最高的35分；隊友麥卡倫（CJ McCollum）挹注23分；墨菲（Trey Murphy III）21分。

湖人最高分是戴維斯（Anthony Davis）34分。湖人在上半場拿下72分，第3節一度領先12分，但鵜鶘最後逆轉勝。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1120205