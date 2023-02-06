更多編輯台推薦新聞：
專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端
文化

專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用
國際

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派回傳》蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD
首頁 / 運動

張家浩入龍隊老隊友聚首 不再嬉皮笑臉更沉穩

2023/2/6 20:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯、張新偉台北6日電）中職味全龍隊今天舉行開訓典禮，二軍總教練張家浩穿上12號球衣，教練團中「牛味」十足，他珍惜與老隊友一起工作、話說從前，也說不能再「嬉皮笑臉」，要更沉穩。

中職味全龍隊在斗六棒球場舉行開訓典禮，今年請到張家浩擔任二軍總教練，穿上12號球衣，龍隊教練團包括一軍總教練葉君璋、教練張泰山、張建銘等人都曾是興農牛隊當隊友，也勾起牛迷的回憶。

張家浩表示，有不錯的運氣可以與過去有革命情感的隊友再一起工作，這個環境很舒服，也很珍惜，老隊友聚在一起、話說從前。張家浩說，常常把過去的事情拿出來講，氣氛很不錯，但也證明自己老了。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

葉君璋透露，張家浩在當球員和成為教練後落差很大。張家浩自曝過去和張泰山常被說是「嬉皮笑臉2人組」，但成為教練後當然要沉穩一點，教練要顧及的比當球員多很多，無論技術、心理層面都要給予協助，需要以身作則。

被問起加入球隊的期許，張家浩表示，主要的球隊方針還是由一軍總教練主導，自己的責任是讓在二軍的球員好好調整、訓練，把對球隊有幫助的球員往上輸送，二軍訓練像是幕後的工作，期許是能比去年好、一軍的成績也可以比去年好最重要。（編輯：管中維）1120206

#張家浩
#葉君璋
#張泰山
張家浩
味全龍隊展開春訓 延攬劉榮華擔任客座教練味全龍隊教練團異動 張家浩接任二軍總教練
葉君璋
藍翊誠與味全龍隊簽2年約 建中台大進職棒第一人林鋅杰拋開旅外身分從零開始 拚開季背號少一位數
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族