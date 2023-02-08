中職新春團拜 蔡其昌許願經典賽打出好成績

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中華職棒8日舉行新春團拜，中職會長蔡其昌（前排右4）提出2個新年新願望，一是希望世界棒球經典賽打出好成績，第2個願望是盼中職發展能持續成長、例行賽業績更進步。中央社記者楊啟芳攝 112年2月8日

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（中央社記者楊啟芳台北8日電）中華職棒今天舉行新春團拜，中職會長蔡其昌提出2個新年新願望，第一個是希望經典賽打出好成績，「棒球能團結國人」；第二個願望是盼中職發展能持續成長、例行賽業績更進步。

中職在每年農曆過年後都會進行新春團拜，各球團代表都會出席舉杯及拜年。中職會長蔡其昌表示，「希望台灣棒球今年可以順利讓國人愈來愈喜歡，成績愈來愈好。」

談到新年新願望，蔡其昌指出，今年3月世界棒球經典賽就要開打，全國焦點都會回到台灣的國球，「棒球團結了這個國家，讓台灣人找到很重要的方向，也是台灣跟世界對話的重要窗口。」

這次經典賽由聯盟負責組訓，蔡其昌擔任台灣隊領隊，他笑說：「我也是第一次擔任領隊，第一次理解球團領隊們壓力多大，我要做的工作很清楚，就是把最強的後勤團隊組織起來。」

蔡其昌強調，他會帶領聯盟在後勤給予國家隊支援，「現在聯盟都分兩地上班，一地在台北，一地在斗六跟著選手，讓選手沒有後顧之憂，專心在訓練。」因此蔡其昌第一個新年願望就是能在經典賽打出好成績，一路打到東京甚至邁阿密。

至於第二個願望，蔡其昌表示，希望今年中職發展能持續成長，「雖然過去2年遇到疫情挑戰很多，但我們業績都是成長的，我希望好還要再更好，鼓勵聯盟同仁持續精進，讓喜歡棒球的人口愈來愈多，聯盟跟所有球團一起努力。」（編輯：張雅淨）1120208