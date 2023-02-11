陳冠宇對羅德1局無失分 與前隊友對到眼偷笑

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中職樂天桃猿隊11日與日職千葉羅德海洋隊進行首場交流賽，陳冠宇先發對決老東家羅德隊，用17球投1局，順利解決一、三壘有人危機，沒有掉分，最快球速143公里。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月11日

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（中央社記者楊啟芳日本石垣市11日電）中職樂天桃猿隊今天與日職千葉羅德海洋隊進行首場交流賽，面對老東家先發投1局無失分的投手陳冠宇說，再踏進石垣棒球場感覺很特別，比賽時和羅德打者對到眼都會偷笑。

陳冠宇2015年到2020年效力羅德，2020年底為家庭因素離隊，隔年透過季中選秀加入桃猿後，再以桃猿球員身分回羅德春訓基地對決老東家，讓他感到心情非常不同。

「我覺得很新鮮，他們對我的感覺也是」，陳冠宇賽後接受媒體訪問表示，畢竟以前穿同一件球衣一起奮戰，而這場比賽過程，熟識的前隊友藤原恭大、山口航輝等跟他對到眼時都會偷笑，對他來說是很特別的比賽，說真的沒想到這麼快就可對戰前隊友。

他說，雖已離開2、3年，但大家沒忘記他，賽後很多羅德選手找他聊天。他那時很突然說要離開，「沒跟他們討論過，剛好這次當面跟他們解釋一下。」

陳冠宇用17球投1局，1出局後接連被山本大斗、山口航輝敲出安打，遇上一、三壘有人局面，但接著連續解決強力4、5棒安田尚憲、池田來翔，順利解決危機沒掉分，最快球速143公里。

陳冠宇表示，沒投出差太多的球，算有達成賽前目標，「不要壞球走在前面，盡量攻擊好球帶」，這部分做得還不錯。

還要繼續備戰世界棒球經典賽（WBC）的陳冠宇說，很多東西還要調整，控球可更好一點。此外，面對左打者想大量使用內角球，主要是外國人手較長，打外角球較有利，如果多攻擊內角球，對方會較不好攻擊，今年還有新球種可大膽使用。（編輯：李明宗）1120211