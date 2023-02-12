桃猿遭逆轉不敵羅德隊 石垣島交流賽吞9連敗

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中職樂天桃猿隊12日與日職千葉羅德隊進行第2場交流賽，雖然桃猿隊先馳得點，不過第4局被打3分逆轉，最終以2比7不敵羅德隊，苦吞石垣島的9連敗。賽後羅德隊選手在場中擊掌致意。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月12日

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（中央社記者楊啟芳日本石垣市12日電）中職樂天桃猿隊今天與日職千葉羅德隊進行第2場交流賽，雖然桃猿隊先馳得點，不過第4局被池田來翔敲清壘安打得3分逆轉，最終以2比7不敵羅德隊，苦吞石垣島的9連敗。

桃猿隊今年第6度遠征石垣島與羅德隊打「亞洲門戶交流賽」，昨天首場賽事桃猿隊以1比4不敵羅德隊，吞下在石垣島的8連敗。

今天第2場交流賽，桃猿隊打線在3局上就展開攻勢，馬傑森、林政華、楊晉豪接連敲安打，攻下1分，成晉再擊出1打點滾地球，取得2比0領先。

不過羅德隊在4局下反攻，投手劉家翔被藤原恭大敲安打後，出現2次保送形成滿壘，池田來翔再敲清壘二壘安打，送回3分逆轉，以3比2領先。接著桃猿隊在第6、第8局各被攻下2分，終場桃猿就以2比7不敵羅德，石垣島交流賽吞下9連敗。

桃猿隊此戰先發投手推出楊彬，他投2局都演出3上3下，第1局雖然對首名打者投出保送，不過馬上用雙殺化解。總計楊彬投2局沒有失分，沒有被敲出安打，送出1次三振。之後劉家翔投2局失3分，邱緯綸投1局無失分，賴知頎投2局失2分，蘇俊璋投1局掉2分。

雖然最後沒能奪下勝利，不過領軍桃猿隊的首席教練古久保健二在賽後表示，球隊守備表現仍有值得肯定之處，尤其是今天的二壘手楊晉豪、游擊手馬傑森，「當然不只是他們，幾名球員面對難處理、需要拚到最後的球，都有做到該做的事情。」

至於值得期待的新秀投手，古久保健二則點出這兩天的第2任投手陳克羿、劉家翔，他說：「現階段他們要上一軍還需要稍微努力一下，不過如果持續在二軍成長，是有機會看到（上一軍）。」（編輯：李亨山）1120212