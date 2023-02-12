楊彬石垣島交流賽先發好投 轉隊桃猿新鮮體驗多

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中職樂天桃猿隊12日與日職千葉羅德隊在石垣島進行第2場交流賽，楊彬擔任先發投手，主投2局，沒有失分，沒有被敲出安打，送出1次三振。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月12日

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（中央社記者楊啟芳日本石垣市12日電）中職樂天桃猿隊今天雖不敵日職千葉羅德隊，但先發投手楊彬繳出好投，他表示，今天直球狀況不錯，但變化球還要調整，自從被交易來桃猿隊後，有非常多新鮮體驗。

中職樂天桃猿隊今天與日職千葉羅德隊進行第2場交流賽，楊彬擔任先發投手，投2局都演出3上3下，第1局雖然對首名打者投出保送，但馬上用雙殺化解；第2局送出三振後，再讓後2棒擊出滾地球出局。總計楊彬投2局沒有失分，沒有被敲出安打，送出1次三振。

談到今天自己的狀況，楊彬表示，「感覺直球還可以，但變化球可能還要再稍微注意一下，像是控球跟進壘位置。」

至於首名打者就投出保送，他說，並不是因為緊張，而是太想要投到刁鑽的位置，反而過於謹慎，沒辦法投進好球帶，不過他告訴自己要馬上調整回來。

雖然第2局回穩，楊彬認為變化球的控制還是不夠好，「之前練習時還好，但比賽當下要怎麼馬上把變化球調整回來，是之後回去的課題。」

這次來到石垣島，楊彬指出，收穫多多，日職打者揮空率低、不容易解決，因此投球要有耐心，不能有太多失投。

楊彬原本效力富邦悍將隊，不過去年與楊晉豪一起被交易到桃猿隊，剛好2人一投一打在這次交流賽都繳出好表現。楊彬直呼，從去年到今年都很特別，「換了球衣，又來到石垣島，第一場實戰就跟日職球隊比賽，都是新的體驗。」

去年被交易時，楊彬坦言心情確實有點複雜，沒有想到會是自己被交易，但他與楊晉豪互相鼓勵，「我們都知道必須要把握住機會，會互相加油。」

被問到本季目標，楊彬喊出希望開季就可以爭取到先發輪值。（編輯：戴光育）1120212

中職樂天桃猿隊12日與日職千葉羅德隊在石垣島進行第2場交流賽，楊彬擔任先發投手，第1局雖然對首名打者投出保送，但馬上用雙殺化解；第2局送出三振後，再讓後2棒擊出滾地球出局。總計楊彬投2局沒有失分，沒有被敲出安打，送出1次三振。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月12日