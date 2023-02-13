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馬霍姆斯率酋長NFL超級盃稱王 帶傷苦撐助隊友達陣奪MVP[影]

2023/2/13 12:57（2/13 13:31 更新）
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酋長明星四分衛馬霍姆斯12日在超級盃再傳傷情，但他咬牙苦撐，下半場兩度傳球助隊友達陣，球隊最終逆轉戰局奪冠，個人也獲選為MVP。（圖取自twitter.com/NFL）
酋長明星四分衛馬霍姆斯12日在超級盃再傳傷情，但他咬牙苦撐，下半場兩度傳球助隊友達陣，球隊最終逆轉戰局奪冠，個人也獲選為MVP。（圖取自twitter.com/NFL）
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（中央社格倫代爾12日綜合外電報導）有舊傷仍堅持出賽的酋長明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes），今天在超級盃再傳傷情，但他咬牙苦撐，下半場兩度傳球助隊友達陣，球隊最終逆轉戰局贏得超級盃，個人也獲選為MVP。

第57屆職業美式足球聯盟（NFL）年度冠軍賽「超級盃」（Super Bowl）由堪薩斯酋長對上費城老鷹，比賽在亞利桑那紅雀（Arizona Cardinals）主場州立農業體育館（State Farm Stadium）進行。

酋長4個球季內3度闖進超級盃，並繼2020年後再度贏得超級盃冠軍；對手老鷹則曾於2018年的超級盃登頂。同時，這也是超級盃史上第一次有兩名非裔先發四分衛對決。

老鷹四分衛赫特斯（Jalen Hurts）上半場就有驚為天人的表現，他兩次跑陣達陣、1次讓布朗（A.J. Brown）達陣，成為史上有此成就的首人，也率老鷹24比14領先。

中場前腳踝疑似再度受傷的馬霍姆斯，下半場堅持上陣，在第4節陸續助托涅（Kadarius Toney）、摩爾（Skyy Moore）達陣，也讓球隊逆轉戰局。

雖然酋長一度被赫特斯連下8分的驚人演出扳平，但仍靠巴克（Harrison Butker）踢進的致勝3分贏球，拿下4個球季以來的第2座超級盃冠軍。

馬霍姆斯此役27次傳球、21次成功，一共傳出182碼，3度讓隊友達陣。

27歲的馬霍姆斯是NFL史上年紀最輕即3度在超級盃擔任先發的球員，並成為2000年以來，首位在同一個球季拿下年度MVP並贏得超級盃的球員。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120213

#馬霍姆斯
#堪薩斯酋長
#NFL
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