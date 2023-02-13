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NFL超級盃酋長末節逆轉老鷹稱王 巴克關鍵射門拿下致勝分[影]

2023/2/13 11:34（2/13 12:54 更新）
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NFL酋長靠第4節兩度達陣及終場前巴克（左後）射門拿下致勝3分，最終38比35逆轉擊敗老鷹，贏得本屆超級盃。（美聯社）
NFL酋長靠第4節兩度達陣及終場前巴克（左後）射門拿下致勝3分，最終38比35逆轉擊敗老鷹，贏得本屆超級盃。（美聯社）
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（中央社亞利桑那州格倫代爾12日綜合外電報導）上半場落後10分，主力四分衛又出現傷情的NFL酋長，靠第4節兩度達陣和終場前關鍵的踢球，最終38比35逆轉擊敗老鷹，贏得本屆超級盃。

今天在職業美式足球聯盟（NFL）亞利桑那紅雀（Arizona Cardinals）主場州立農業體育館（State Farm Stadium）舉行的第57屆年度冠軍賽「超級盃」（Super Bowl），由堪薩斯酋長對上費城老鷹。

上半場老鷹四分衛赫特斯（Jalen Hurts）兩度跑陣達陣，他的一記45碼傳球也幫助布朗（A.J. Brown）達陣。酋長上半場是以14比24落後老鷹10分。

而對酋長來說，比上半場落後更糟的消息，莫過於馬霍姆斯（Patrick Mahomes）的傷情。

次節比賽尾聲時，馬霍姆斯遭對手擒抱，腳踝疑似再度受傷，他一拐一拐步下球場，在場邊接受處理時面露痛苦表情，所幸經過中場休息，馬霍姆斯下半場仍能出賽。

下半場賽事展開後，帕切可（Isiah Pacheco）衝刺1碼達陣、巴克（Harrison Butker）加踢成功，讓酋長將頹勢縮小至3分；但艾略特（Jake Elliott）第3節尾聲射門得手，讓酋長在前3節結束時，仍以21比27落後。

末節托涅（Kadarius Toney）接獲馬霍姆斯的傳球達陣，巴克加踢也得手，讓酋長28比27逆轉戰情；緊接著摩爾（Skyy Moore）同樣接獲馬霍姆斯的傳球達陣，巴克的加踢也穩穩到手，這讓酋長以35比27將領先擴大。

此時，赫特斯衝刺2碼達陣，隨後選擇2分轉換又成功，一口氣拿下8分追平戰局。酋長在比賽讀秒階段靠巴克射門，拿下致勝3分，最終贏得這次超級盃冠軍。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏、屈享平）1120213

巴克（左）終場前踢進致勝一球後，隊員們開心歡呼慶祝。（美聯社）
巴克（左）終場前踢進致勝一球後，隊員們開心歡呼慶祝。（美聯社）
（圖取自facebook.com/KansasCityChiefs）
（圖取自facebook.com/KansasCityChiefs）
#NFL
#超級盃
#堪薩斯酋長
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